Dosegli dogovor glede podnebnih ukrepov v kmetijstvu

Zasedanje dveh pomožnih delovnih teles okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) se je v Bonnu končalo v noči na petek. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je srečanje služilo kot priprava na podnebno konferenco COP29, ki bo novembra v Azerbajdžanu.

Hkrati je bil dosežen dogovor na temo izvajanja podnebnih ukrepov na področju kmetijstva in prehranske varnosti ter glede delovnega programa za pravičen prehod.

Uspešno je potekal tudi prvi dialog na temo člena pariškega sporazuma, ki se osredotoča na odpornost in prilagajanje. Točke, kot sta enakost spolov v kontekstu podnebnih sprememb ter znanost, so ostale pri proceduralnih zaključkih in se bodo nadaljevale na COP29, so dodali.

Letošnji COP bo sicer v znamenju podnebnih financ in dogovora glede novega kolektivnega kvantificiranega cilja.

EU je po pojasnilih ministrstva v zaključnem govoru poudarila nujnost hitrega ukrepanja glede podnebne krize, saj so posledice že globalno občutne. Večina držav je pokazala odločenost doseči robusten in ambiciozen izid glede blaženja podnebnih sprememb, vendar je EU obenem izrazila zaskrbljenost zaradi nedoseganja dogovora v okviru delovnega programa za blaženje.

"Upali smo, da nas je COP28 usmeril na pot za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija, izražajoč skupno razumevanje globalnega gospodarskega razvoja brez fosilnih goriv, s konkurenčnimi, čistimi industrijami in pravičnim prehodom, ki nikogar ne pušča za sabo. EU je pozvala predsedujoče COP in druge politične voditelje k ohranjanju zastavljene poti ter zagotavljanju uspešnega izida COP29," so sklenili na ministrstvu.