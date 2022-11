'Doslej je v Ukrajini življenje izgubilo več kot 200.000 ruskih in ukrajinskih vojakov'

"Sovražnik nam ne daje daril, ne dela 'gest dobre volje', vse to dosežemo mi sami," je v svojem rednem nagovoru ukrajinskemu narodu opozoril Zelenski. "Zato se premikamo zelo previdno, brez čustev, brez nepotrebnega tveganja, v interesu osvoboditve našega celotnega ozemlja in tega, da bodo izgube čim manjše," je dodal.

Ukrajinski predsedniški svetovalec Mihajlo Podoljak pa je na Twitterju izrazil dvom, da bodo Rusi res zapustili regijo. "Dejanja povedo več kot besede. Ni nobenih dokazov, da bodo Rusi regijo zapustili brez boja. Del skupine je še v mestu, dodatne rezerve pa so namenjene v regijo. Ukrajina osvobaja ozemlja na podlagi obveščevalnih podatkov, ne na podlagi uprizorjenih televizijskih izjav," je zapisal.

Vodja tiskovne službe na jugu Ukrajine Natalija Gumenjuk pravi, da so ruske izjave o umiku le "predstava" in da bi lahko šlo za "psihološko operacijo", ter dodaja, da so "Rusi pripravili utrdbe blizu Hersona in so pripravljeni braniti mesto".

Rusija je v zadnjih tednih iz mesta evakuirala prebivalce. Kot je v sredo Šojguju povedal poveljnik ruskih sil v Ukrajini Sergej Surovikin, so z desnega brega Dnepra skupno evakuirali okoli 115.000 ljudi.