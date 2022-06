Doslej potrdili več kot 1000 primerov opičjih koz v 29 državah

Na redkih mestih, kjer so cepiva na voljo, jih uporabljajo za zaščito tistih, ki bi lahko bili izpostavljeni, na primer zdravstvenih delavcev. Prav tako je Tedros dodal, da bi lahko v prvih štirih dneh po izpostavitvi razmislili o cepljenju za bližnje stike z večjim tveganjem, kot so spolni partnerji ali člani gospodinjstva.

WHO bo po njegovih besedah v prihodnjih dneh izdala smernice o klinični oskrbi, preprečevanju in obvladovanju okužb, cepljenju in zaščiti skupnosti.

Opičje koze, ki so v primerjavi s sorodnimi črnimi kozami manj huda bolezen, so endemične v nekaterih državah zahodne in srednje Afrike, od maja pa so jih zaznali tudi v drugih državah, tudi v Evropi. Bolezen se širi s tesnejšim neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih, tipična simptoma pa sta visoka vročina in pojav izpuščajev.