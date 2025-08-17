Dosmrtni zapor varuški, ki je s partnerjem zlorabljala otroke s posebnimi potrebami

Brittney Mae Lyon je sodišče v San Deigu spoznalo krivo sodelovanja pri spolnih zlorabah otrok s posebnimi potrebami. 31-letnica je delala kot varuška, otroke, ki jih je pazila, pa vozila k partnerju, ki jih je zlorabljal. Večkrat je pri tem sodelovala tudi sama. Zlorabljala sta večinoma deklice, stare od tri do sedem let, pri tem pa se celo snemala. Ženska je ob izreku kazni planila v jok. "Besede 'žal mi je' so preveč preproste za obseg travme, ki sem jo povzročila, in obžalovanja, ki ga čutim," je ob tem sporočila. Nekatere družine žrtev pa skrbi, da bo Lyonova – kljub prisojeni dosmrtni zaporni kazni – nekoč vseeno upravičena do pogojnega odpusta.

Sodišče v San Diegu je 31-letni varuški Brittney Mae Lyon izreklo 100 let oziroma dosmrtno zaporno kazen, po tem ko so jo spoznali krivo, da je otroke s posebnimi potrebami vozila k fantu, ki jih je zlorabljal. 31-letnica je varstvo otrok ponujala preko spletnih oglasov, v njih pa zatrjevala, da jo še posebej zanima delo z otroki s posebnimi potrebami, poroča Metro. Otroke, ki so ji jih starši zaupali, je tudi sama spolno zlorabljala in vozila k svojemu fantu, 31-letnemu Samuelu Cabreri, ki je zlorabe in nadlegovanje pogosto tudi snemal. Žrtve, nekatere z avtizmom ali nezmožne govora, so bile stare med tri in sedem let. Lyonova je maja priznala krivdo po dveh točkah obtožnice v zvezi s spolnim napadom na otroka in še dveh točkah v zvezi s spolnim napadom z elementi nasilja. Priznala je tudi obtožbe o ugrabitvi, vlomu v stanovanje in spolnem napadu na več žrtev.

Odkrili so ju pred devetimi leti

Policisti so njenemu grozljivemu početju prišli na sled leta 2016, po tem ko je sedemletna deklica o zlorabi povedala svoji materi, ta pa je nato odšla na policijo, je poročal San Diego Union-Tribune. Lyonova je bila sicer dolgoletni prijateljica družine in jim je pogosto čuvala otroke. Policijska preiskava je nato od varuške vodila do takrat 22-letnega Cabrere, oba pa so aretirali. Medtem ko je primer Lyonove vmes najprej zastal zaradi zaprtja sodnih dvoran med pandemijo covida, nato pa še menjave odvetnikov, so Cabreri sodili leta 2019. Porota sodišča okrožja North ga je v zgolj dveh urah spoznala za krivega 35 kaznivih dejanj, vključno z nadlegovanjem otrok, ugrabitvijo, vlomom in zaroto. Obsodili so ga na osem dosmrtnih zapornih kazni in še dodatnih 300 let za zapahi, do pogojnega izpusta pa ne bo upravičen nikoli, je poročal Fox News. Policisti so med preiskavo v njegovem avtomobilu odkrili z dvojno ključavnico zaklenjeno škatlo, v njej pa šest računalniških trdih diskov, na katerih je bilo na stotine videoposnetkov zlorab. Svoja sprevržena dejanja je pogosto snemal tudi s več kamerami iz različnih zornih kotov. Nekateri otroci so bili omamljeni, na enam od posnetkov pa je avtistična sedemletna deklica, ki ni mogla govoriti, prav tako se ni mogla sama obleči ali okopati.

Po navedbah tožilcev, je bilo veliko žrtev neznanih,zaradi česar so morali najprej izslediti vse družine, ki so Lyonovo najele kot varuško. Starši treh zlorabljenih otrok so v stik z njo stopili preko spletne strani za varstvo najmaljših, na kateri je "oglaševala svoje zanimanje za delo z otroki s posebnimi potrebami", je sporočilo okrožno državno tožilstvo v San Diegu. Mati triletne deklice je izvedela, da je bila tudi njena hči žrtev, po tem, ko je novico o zločinih Lyonove in Cabrere zasledila v medijih ter se obrnila na policijo. Lyonova in Cabrera sta se spoznala v srednji šoli. Sprva jo je prosil, naj skrivaj snema ženske v garderobah, nato pa jo prepričal, naj otroke, ki jih je imela v oskrbi, pripelje k njemu domov. Po navedbah tožilcev pa je pri nekaterih zlorabah sodelovala tudi sama. Ob izreku sodbe je sodišče najprej poslušalo izjavo, ki jo je prebrala njena odvetnica. "Devet let sem razmišljala o tem, kaj bi rekla danes. Prišla sem do zaključka, da ni besed, ki bi olajšale škodo in travmo, ki sem jo povzročila," je sporočila javnosti. "Besede 'žal mi je' so preveč preproste za obseg travme, ki sem jo povzročila, in obžalovanja, ki ga čutim," je zapisala. Na sodišču so spregovorili tudi starši žrtev. Ena od mater je dejala, da je varuška pri iskanju družin "uporabila svoje reference" s področja študija otrokovega razvoja. Kot je dodala, jih je z lepimi besedami "uspavala v udobje, da bi jo morali posebej sprađevati, kaj je počela z najino hčerko, ko st abili skupaj". Druga mama pa je povedala, da je bil poseben izlet z njeno hčerko v resnici pravzaprav "seansa spolnega nadlegovanja".

Čez 20 let na prostosti?