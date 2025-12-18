Dosmrtni zapor za francoskega anesteziologa, ki je zastrupljal paciente

Anesteziolog Frederic Pechier je delal na dveh zasebnih klinikah v mestu Besancon na vzhodu Francije, ko je tam med letoma 2008 in 2017 več bolnikov med operacijami doživelo srčni zastoj v sumljivih okoliščinah. Dvanajst jih niso mogli oživiti.
Njegova domnevno najmlajša žrtev je bil štiriletni Teddy, ki je med rutinsko operacijo mandljev leta 2016 preživel dva srčna zastoja. Najstarejša žrtev je bila stara 89 let.
Na večmesečnem sojenju je tožilstvo zanj zahtevalo dosmrtni zapor, ker je "zdravila uporabljal za ubijanje". To najvišjo kazen je zahtevala generalna pravobranilka Christine de Curraize, ki ga je označila za serijskega morilca.
Tožilstvo ga je obtožilo, da je onesnažil infuzijske vrečke s kalijem, lokalnimi anestetiki, adrenalinom ali antikoagulantom heparinom, da bi povzročil srčni zastoj ali krvavitve pri pacientih, ki so jih zdravili njegovi kolegi. Po navedbah tožilstva je zastrupil zdrave paciente, da bi škodoval kolegom, s katerimi je bil v konfliktu, in nato dokazal svoje sposobnosti oživljanja. Pri tem je po mnenju de Curraize pri oživljanju žrtev sodeloval samo z enim namenom – da bi prikril svoje zločine.
Predsedujoča sodnemu senatu Delphine Thibierge je ob izreku kazni 53-letnemu obsojencu odredila takojšen začetek prestajanja zaporne kazni. Pechier, ki je vztrajal pri nedolžnosti, je bil namreč od začetka preiskave na prostosti. Preiskavo so sprožili leta 2017 po vrsti sumljivih srčnih zastojev med operacijami, ki niso veljale za tvegane.
Pechier je med preiskavo trdil, da je bila večina zastrupitev posledica napak njegovih kolegov. Na sojenju je nato priznal, da je na eni od klinik, na kateri je delal, nekdo zastrupljal paciente, a zagotavljal, da to ni bil on. Njegov odvetnik je danes že napovedal pritožbo.
