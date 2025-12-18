Dosmrtni zapor za francoskega anesteziologa, ki je zastrupljal paciente

Anesteziolog Frederic Pechier je delal na dveh zasebnih klinikah v mestu Besancon na vzhodu Francije, ko je tam med letoma 2008 in 2017 več bolnikov med operacijami doživelo srčni zastoj v sumljivih okoliščinah. Dvanajst jih niso mogli oživiti.

Njegova domnevno najmlajša žrtev je bil štiriletni Teddy, ki je med rutinsko operacijo mandljev leta 2016 preživel dva srčna zastoja. Najstarejša žrtev je bila stara 89 let.

Na večmesečnem sojenju je tožilstvo zanj zahtevalo dosmrtni zapor, ker je "zdravila uporabljal za ubijanje". To najvišjo kazen je zahtevala generalna pravobranilka Christine de Curraize, ki ga je označila za serijskega morilca.