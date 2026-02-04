Dosmrtni zapor za moškega, ki je skušal iz grmovja ustreliti Trumpa

Ryana Routha je porota po kratkem sodnem procesu lani spoznala za krivega, da je septembra 2024 skušal ustreliti Donalda Trumpa iz grmovja na njegovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. To je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024, ko je kandidiral za predsednika ZDA. Zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump, je ob izreku kazni Routha označila za zlobnega človeka in upoštevala zahtevo tožilstva po najvišji možni kazni.

Incident na Trumpovem igrišču za golf FOTO: Profimedia

"Routhovi zločini nedvomno upravičujejo dosmrtno zaporno kazen - v nekaj mesecih je sprejel ukrepe za umor pomembnega predsedniškega kandidata, pokazal je voljo, da ubije vsakogar, ki mu stoji na poti in od takrat ni izrazil niti obžalovanja niti kesanja do svojih žrtev," so sodnici pred izrekom kazni zatrdili tožilci. Routh se je skrival v grmovju pred Trumpovim klubom za golf in je po trditvah agentov tajne službe, ki so varovali predsedniškega kandidata, vanj nameril puško. Agenti so začeli streljati in 60-letnik je pobegnil, kasneje pa so ga aretirali.

Po obsodbi se je zabodel s pisalom

Routh se je na sojenju zastopal sam in trdil, da nikoli ni nameraval poškodovati Trumpa ali agenta tajne službe, svoje dejanje pa je predstavil kot obliko protesta proti politiki Trump. Po obsodbi porote se je demonstrativno zabodel s pisalom, vendar ni bil huje poškodovan. Po odločitvi porote so Routhu dodelili odvetnika po službeni dolžnosti, ki je sodnico prosil, naj mu izreče kazen do 27 let zapora, da bo do konca življenja še lahko ugledal luč svobode. Odvetnik je tudi trdil, da je bila kršena njegova pravica do poštenega sojenja, ker so mu dovolili, da se je branil sam, čeprav nima nobenih pravnih izkušenj, kaj šele izobrazbe. Zaradi tega ni bilo mogoče podati uspešne obrambe.

Odvetnik je sodnici posredoval pisma njegovih prijateljev, ki so potrjevala njegov značaj, in psihiatrični izvid, ki je pokazal, da trpi za narcistično osebnostno motnjo in bipolarno motnjo. "Ryan je s svojimi dejanji že pokazal, da je dragocen član svoje skupnosti, ne pa grožnja. Zasluži si priložnost, da se nekega dne vrne domov, kjer bo lahko še naprej ljubeč oče, partner in miren član družbe," je napisala prebivalka Kijeva Darja Trotsenko, ki ga je spoznala v Ukrajini, ko se je skušal pridružiti enotam za obrambo pred rusko invazijo, poroča ABC.

Zahteval izložitev sodnice