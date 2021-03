Dosmrtni zapor za nekdanje pomembne predstavnike turške policije

Na dosmrtni zapor sta bila obsojena tudi nekdanja predstavnika istanbulskega notranjega ministrstva Yavuz Karakaya in Muharrem Demirkale . Nekdanjega prvega moža notranjega ministrstva v regiji Trabzon ob Črnem morju, od koder prihaja morilec novinarja, so obsodili na 28 let zapora.

Novinarja Dinka so ustrelili pred njegovo pisarno

Novinar Hrant Dink je veljal za vidnega zagovornika sprave med turško in armensko skupnostjo. Leta 2007 so ga ustrelili v glavo pred njegovo pisarno v središču Istanbula. Krivdo za umor je priznal Ogun Samast, ki je bil v času umora brezposeln in star 17 let. Leta 2011 so ga obsodili na skoraj 23 let zapora.

Dinkov umor je razžalostil armensko skupnost v Turčiji. Obsežno sojenje je trajalo več kot desetletje. Visoki predstavniki turške policije so se soočali z obtožbami, da so vedeli za načrte za umor, a niso ukrepali.

Dinkovi podporniki ter borci za človekove pravice menijo, da so jo najvišji policisti odnesli nekaznovani in želijo, da bi se preiskava in sojenja nadaljevali.