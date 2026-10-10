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Dosmrtni zapor za serijskega morilca: tožilstvo kot motiv navaja nekrofilijo

Kumanovo, 10. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Trajko Bojkovski

Sodišče v Kumanovu v Severni Makedoniji je 25-letnega moškega obsodilo na dosmrtni zapor zaradi več umorov in poskusov umora. Njegove žrtve so bile starejše in nemočne ženske, ki so živele same. Tožilstvo je kot motiv za zločine navedlo nekrofilijo. Sodba še ni pravnomočna.

V Severni Makedoniji odmeva sodba v primeru umorov žensk, ki so pretresli več vasi na območju občine Staro Nagoričane. Sodišče v Kumanovu je 25-letnega Trajka Bojkovskega spoznalo za krivega štirih umorov in dveh poskusov umora ter mu izreklo najstrožjo kazen – dosmrtni zapor. 

Kot poročajo tamkajšnji mediji, je sodnik ob izreku sodbe poudaril težo kaznivih dejanj in odsotnost olajševalnih okoliščin. Sodba je prvostopenjska, zato jo je še mogoče izpodbijati. 

Žrtve večinoma starejše ženske, ki so živele same

Bojkovski je bil obsojen za umore Stanče Karovske, Janke Antevske, Marije Marinkovske in Mire Stankovske. Po ugotovitvah sodišča je kazniva dejanja zagrešil med januarjem 2025 in februarjem 2026. Njegove žrtve pa so bile večinoma starejše in nemočne ženske, ki so živele same.

Dva poskusa umora sta se zgodila v vasi Čelopek. V prvem primeru je ženski uspelo poklicati pomoč in preprečiti napadalca, ki je nato pobegnil. V drugem primeru je Bojkovski po navedbah tožilstva odstopil od namere in zapustil kraj dogodka. 

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Priznal tri umore, pri enem zanikal odgovornost

Bojkovskega so aretirali 13. februarja letos, potem ko je bil osumljen umora 78-letne ženske iz Čelopeka. Preiskovalci so po aretaciji preiskavo razširili še na druge primere.

V nekaterih primerih so nasilno smrt žrtev potrdili šele po ekshumaciji. Ženske so bile namreč sprva pokopane, ne da bi bilo ugotovljeno, da so umrle nasilne smrti.

Med sojenjem je Bojkovski priznal tri od štirih umorov in oba poskusa umora, pri enem umoru pa je zanikal odgovornost. Tožilstvo je navedlo, da so bile vse štiri ženske umorjene na podoben način, z davljenjem in pritiskom na prsni koš. DNK-sledi obtoženega so našli pri dveh umorjenih ženskah in eni od preživelih žrtev. 

Tožilstvo: Motiv je bila nekrofilija

Tožilec Ljubomir Lape je v sklepnih besedah 6. oktobra zahteval dosmrtni zapor. Po navedbah tožilstva so bila kazniva dejanja storjena iz nizkotnih nagibov, z namenom zadovoljitve spolnega nagona nad mrtvimi telesi.

"V konkretnem primeru gre za nekrofilijo," je dejal tožilec.

Tožilstvo se je sklicevalo tudi na psihiatrično izvedensko mnenje, po katerem je bil obtoženi prišteven. V mnenju so po navedbah medijev izpostavili tudi tveganje ponavljanja kaznivih dejanj ter odsotnost empatije, obžalovanja in sramu.

Zagovornik po uradni dolžnosti Toni Cvetkovski je sodišče pozval, naj upošteva, da je obtoženi priznal del kaznivih dejanj, da pred tem ni bil obsojen in da je mlad. Sodišče je kljub temu izreklo dosmrtno zaporno kazen. 

Sodba še ni pravnomočna.

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