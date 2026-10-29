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Dostavni robot povzročil nesrečo in pobegnil s kraja

Tallinn, 29. 10. 2026 13.57 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Dostavni robot

Na enem od križišč v estonski prestolnici Talin sta v ponedeljek trčila mestni avtobus in dostavni robot, pri čemer je bilo poškodovanih devet ljudi, je v sredo poročal estonski radio. Robota naj bi ob trku vrglo čez cesto, a se je pobral in odpeljal s prizorišča.

"Robot je pobegnil, če temu lahko tako rečemo. Po trčenju se je preprosto odpeljal," je za estonski radio povedal član uprave talinskega transportnega podjetja TLT Andrei Novikov.

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Nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko se robot domnevno ni ustavil pri rdeči luči in je zapeljal v križišče, v katerega je prav takrat zapeljal mestni avtobus. Ob trčenju so nekateri potniki, ki so na avtobusu stali, padli na tla, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pri podjetju Starship Technologies, ki robote proizvaja, nesrečo obžalujejo. Sprožili so notranjo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine.

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robot nesreča estonija

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KOMENTARJI4

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hondica
29. 10. 2026 15.40
Prepovedat avtobuse! :)
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0 0
Hugh_Mungus
29. 10. 2026 15.29
Aha lastnik "nesrečo obžaluje"... Kazen naj plačajo!! Tko pa kao nihče kriv in nihče dolžen
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+1
1 0
PEACEMAKER
29. 10. 2026 14.13
Mi smo tudi sam AI..duša je stvar fanatikov prav tako bog.
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+3
3 0
PEACEMAKER
29. 10. 2026 14.12
To je šele začetek...
Odgovori
+4
5 1
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