Dostop do Sueškega prekopa otežen, blokira ga 400-metrska tovorna ladja

Sueški prekop je zablokirala ogromna, 400-metrska tovorna ladja. Prečno na kanal je nasedla severno od pristanišča v Suezu, ob tem pa popolnoma ohromila pomorski promet skozi prekop. Ladji so na pomoč že priskočili vlečni čolni, a 'reševanje' nasedle velikanke bi lahko trajalo še več dni.

Ladijski promet skozi Sueški prekop stoji. Transportno pot, tik ob sueškem pristanišču, je namreč v torek blokirala velika tovorna ladja Ever Given z zabojniki na krovu. Vzrok za nasedlo ladjo gre pripisati izgubi nadzora nad plovilom, poročajo tuji mediji.

Sueški prekop je umetno vzpostavljena plovna pot v Egiptu, med Port Saidom in Suezom, ki tako povezuje Sredozemlje z Rdečim morjem. Zagotavlja najkrajšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo, ne da bi bilo treba obkrožiti Afriko.

V 163 kilometrov dolgem umetnem prekopu in lukah na obeh straneh pa se poleg nasedle ladijske velikanke zdaj soočajo še s popolnim zastojem vsega tovornega prometa, ki teče tam skozi. 400 metrov dolga in 59 metrov široka Ever Given je namreč z blokado prekopa povzročila tudi 'prometni zamašek' vseh tovornih plovil v regiji. Ladjo bodo zdaj skušali premakniti z vlečnimi čolni, ki so jih pristojni že razporedili okoli nje, a obstaja bojazen, da bo napredek pri premikih zelo počasen, ladja pa bi tako lahko ujeta ostala še več dni. Fotografija, ki jo je na družbenem omrežju Instagram včeraj objavila uporabnica, naj bi bila posneta s krova druge tovorne ladje Maersk Denver, ki naj bi bila neposredno za nasedlo Ever Given. Poleg omenjena plovila je na njej videti tudi majhen čoln, ki čisti pesek ob bregu.

Ladja Ever Given, registrirana v Panami, je bila iz Kitajske namenjena proti nizozemskemu pristaniškemu mestu Rotterdam in je skozi kanal plula proti severu na poti v Sredozemlje. Nasedla je včeraj ob 7.40 po lokalnem času (ob 6.40 po srednjeevropskem). Zgrajena je bila leta 2018, plula pa je pod okriljem tajvanskega prevozniškega podjetja Evergreen Marine. Nasedla je bočno, povprek čez plovno pot, s čimer pa je tako blokirala tudi pot več deset drugim plovilom, ki so zdaj prav tako ujeta na obeh straneh. Iz podjetja Evergreen Marine so sporočili, da domnevajo, da je ob bok ladje udaril nenaden močan sunek vetra, zaradi česar je trup obrnilo, po nesreči pa je zadela ob morsko dno in nasedla, poroča agencija Reuters.

icon-expand Aktualen zemljevid s spletnega mesta Vessel Finder poleg nasedle ladje že prikazuje tudi več vlačilcev. FOTO: Vessel Finder

Ameriški pomorski zgodovinar Sal Mercogliano je medtem za BBC dejal, da so takšni dogodki redki, vendar pa bi lahko imeli "zelo velike posledice na svetovno trgovino".

Nekaj podobnega se je sicer zgodilo leta 2017, ko je japonsko kontejnersko plovilo blokiralo kanal, potem ko je nasedlo zaradi mehanskih težav. Egiptovske oblasti so takrat na pomoč napotile vlečne čolne in ladjo so v nekaj urah znova splovili.

"To je največje plovilo, ki je kadarkoli nasedlo v Sueškem prekopu," pravi strokovnjak iz Severne Karoline in pojasnjuje, da se je ladja s trupom 'ulegla' na nasip, pri čemer pa je izgubila moč in sposobnost krmarjenja. "Če je ne bodo splavili ob visoki plimi, bodo morali počasi začeti odstranjevati tovor." Operacija reševanja Ever Given bi lahko vključevala tudi odstranjevanje velikih količin peska neposredno okoli območja nasedlega plovila. A to lahko traja nekaj dni, poroča Cairo24 news, ki se sklicuje na navedbe uradnika uprave Sueškega prekopa.

icon-expand Sueški prekop FOTO: Dreamstime

Celoten Sueški prekop je dolg okoli 193 kilometrov, vključuje pa tudi tri naravna jezera. Leta 2015 je egiptovska vlada slavnostno odprla obsežno razširitev kanala, ki je še poglobila glavno plovno pot in vzporedno z njo zagotovila še dodatnih 35 kilometrov kanala.