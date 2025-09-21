Svetli način
Tujina

Dovolj imajo korupcije: 130.000 ljudi zavzelo ulice

Manila, 21. 09. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 17 minutami

A.K. , STA
Več tisoč ljudi se je zbralo na ulicah več filipinskih krajev in izražalo ogorčenje nad domnevno korupcijo pri več milijard vrednih državnih projektih za zaščito pred poplavami. Shoda v Manili se je po navedbah organizatorjev udeležilo 130.000 ljudi, kar je največ doslej po izbruhu te afere.

V Manili je shod potekal v parku Luneta, kjer stoji spomenik revoluciji leta 1986, po kateri je bil zaradi očitkov o množični korupciji in kršitvah človekovih pravic odstavljen pokojni oče sedanjega filipinskega predsednika Ferdinanda Marcosa.

Nekaj protestnikov je iz parka zakorakalo proti predsedniški palači, a jih je ustavila policija. Skupina mlajših protestnikov, ki so nosili maske, je metala kamne na policiste in zanetila ogenj na pnevmatikah tovornjaka, s katerim jim je policija zaprla pot, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi policisti, protestniki in novinarji. Policija je priprla najmanj 12 protestnikov.

Ljudje so nezadovoljni zaradi razkritja številnih nepravilnosti pri izvajanju projektov za zaščito pred poplavami v vrednosti več kot 500 milijard pesov (devet milijard ameriških dolarjev). V več primerih naj bi šel denar za namišljene projekte ali pa so bila dela izvedena nekakovostno, zato so območja še vedno na udaru poplav.

Žvižgači v preiskavi so vpletli v nepravilnosti določene zakonodajalce, ki naj bi prejemali podkupnine od izvajalcev projektov. Predsednik Marcos je julija odredil preiskavo spornih projektov.

KOMENTARJI (5)

sektor1
21. 09. 2025 11.50
Če želijo videti pravo korupcijo naj pridejo v Slovenijo. Pri nas ljudje zbirajo miljone za poplavljence, a ena sama hiša je bila predana v uporabo !
Dragica Cegler
21. 09. 2025 11.49
Potem pa pridejo v Slovenijo in ugotovijo,da jo je tukaj še več.
REMIGRACIJA ZDAJ
21. 09. 2025 11.48
+1
Pod migranti pa spet cenzurirate? Ne več dolgo...
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 11.44
-2
Kaj pa Janša o tem meni,ima tudi on dovolj korupcije?
Po možganski kapi
21. 09. 2025 11.46
+1
Kaj meniš ,da meni tvoj gospod Maljevac.
