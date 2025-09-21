Dovolj imajo korupcije: 130.000 ljudi zavzelo ulice

V Manili je shod potekal v parku Luneta, kjer stoji spomenik revoluciji leta 1986, po kateri je bil zaradi očitkov o množični korupciji in kršitvah človekovih pravic odstavljen pokojni oče sedanjega filipinskega predsednika Ferdinanda Marcosa.

Nekaj protestnikov je iz parka zakorakalo proti predsedniški palači, a jih je ustavila policija. Skupina mlajših protestnikov, ki so nosili maske, je metala kamne na policiste in zanetila ogenj na pnevmatikah tovornjaka, s katerim jim je policija zaprla pot, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi policisti, protestniki in novinarji. Policija je priprla najmanj 12 protestnikov.

Ljudje so nezadovoljni zaradi razkritja številnih nepravilnosti pri izvajanju projektov za zaščito pred poplavami v vrednosti več kot 500 milijard pesov (devet milijard ameriških dolarjev). V več primerih naj bi šel denar za namišljene projekte ali pa so bila dela izvedena nekakovostno, zato so območja še vedno na udaru poplav.

Žvižgači v preiskavi so vpletli v nepravilnosti določene zakonodajalce, ki naj bi prejemali podkupnine od izvajalcev projektov. Predsednik Marcos je julija odredil preiskavo spornih projektov.