Dovolj kebaba! Prebivalci nemške četrti tožijo lastnike zaradi 'neznosnega smradu'

Na sodišče zaradi kebaba? Ja, tudi to je možno. V nemškem Kölnu so se prebivalci četrti, kjer so druga za drugo nanizane prodajalne kebaba, uprli. Zaradi neznosnega smradu tožijo lastnike restavracij, ti pa tožijo mesto, ker da imajo pravico izvajati svojo dejavnost. Poleg tega vztrajajo, da je način priprave priljubljene jedi del kulturne dediščine. Kdo je v sodni bitki uspešnejši?