Dovoljenja za nošenje orožja v zvezni državi New York niso več potrebna

Odločitev sicer ni presenetljiva, saj je nekdanji predsednik Donald Trump v devetčlansko vrhovno sodišče imenoval kar tri konservativne sodnike, ki imajo zdaj večino šestih glasov. To pomeni, da se na vrhovnem sodišču ZDA verjetno obeta daljše obdobje sprejemanja odločitev v korist zagovornikov orožja, verskih skupnosti in velikih korporacij. Nasilje s strelnim orožjem se tako najverjetneje ne bo umirilo.

Podporniki newyorškega zakona so trdili, da ščiti javnost pred nasiljem s strelnim orožjem, denimo v šolah in v okolici priljubljenih turističnih znamenitosti, kot je Times Square na Manhattnu.

Zakon zvezne države New York je sicer zahteval, da morajo državljani, ki želijo nositi pištolo v javnosti, prej dobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Ob tem so morali dokazati, da se soočajo s hudo grožnjo. Po odločitvi vrhovnega sodišča bo lahko vsak nosil pištolo ali drugo orožje brez utemeljitve.

Nasprotniki pa so trdili, da zakon posega v ustavno pravico do nošenja orožja, in konservativni sodniki so se odločili, da je ustavna pravica po 2. amandmaju ustave ZDA pomembnejša od zaščite življenj, saj so zavrnili vse argumente v prid newyorškemu zakonu.

Odločitev pomeni, da se razveljavijo tudi podobni zakoni, ki jih ima poleg New Yorka še pet zveznih držav, med njimi Kalifornija, Massachusetts in Maryland. Vrhovno sodišče ZDA je že pred 14 leti razveljavilo zakon prestolnice Washington, ki je omejeval posedovanje orožja na domu.

Konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA je z odločitvijo pokazala pomanjkanje posluha za trenutno situacijo v ZDA, kjer število množičnih strelskih pokolov narašča. V mnenju manjšine je na to opozoril sodnik Stephen Breyer, ki je zapisal, da odločitev večine močno obremenjuje prizadevanja zveznih držav za zmanjšanje nasilja s strelnim orožjem.

Odzivi na odločitev so bili siloviti tudi v New Yorku. Okrožni tožilec iz Brooklyna Eric Gonzalez jo je označil za grožnjo javni varnosti in predvidel še več nasilja. "Newyorški zakoni o orožju so dolga leta ščitili življenja, sedaj pa bodo lahko milijoni ljudi nosili orožje v javnosti," je sporočil.