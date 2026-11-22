Ko je britanski odvetnik David Tang skupaj s še dvema prijateljema leta 2017 vstopil v helikopter za štiriminutni polet do razkošne jahte na Norveškem, si ni uspel niti pripeti varnostnega pasu. Nekaj trenutkov pozneje se je znašel v eni najbolj neverjetnih zgodb o preživetju. Ko se je namreč helikopter približal plovilu, je pokrov rezervoarja za gorivo z jahte "posrkalo" naravnost v lopatice rotorja. Pilot je izgubil nadzor nad helikopterjem. "Začeli smo se vrteti v zraku in v dveh sekundah smo strmoglavili v vodo," je pojasnil za britanski časnik Metro. Sam se trenutka nesreče skoraj ne spomni. Potek dogodkov si je pozneje sestavljal iz pripovedi prijateljev in posnetkov nadzornih kamer z jahte. Spominja se zgolj posameznih utrinkov: pogovora o količini goriva in prizora jahte. Nato se njegov spomin zabriše. Helikopter je po padcu pristal obrnjen na glavo na gladini vode, sprožil se je plovni meh, potnikom pa je nekako uspelo priplavati na površje. Najprej se je rešil eden od prijateljev, nato David, drugi prijatelj pa se je zataknil pod vodo in mislil je, da bo umrl. K sreči je prvi videl njegovo premikajočo se roko, ga zagrabil in potegnil iz vode. "Ko smo vsi tako sedeli na trupu prevrnjenega helikopterja, sem pred njima nenadoma izgubil zavest," pravi 65-letnik. Izkazalo se je, da so bila njegova pljuča polna letalskega goriva, zaradi česar se mu je ustavilo srce. David je bil klinično mrtev. "To ni bila skorajšnja smrt. Dejansko sem bil mrtev," je v pogovoru za Metro poudaril David.

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Na srečo je bilo v bližini prostovoljno reševalno plovilo. Reševalci so tako hitro prispeli na kraj dogodka, potegnili Davida na krov in začeli s postopkom oživljanja. Eden od reševalcev je bil mlad poklicni voznik tovornjaka. "Bil sem njegov prvi pacient, a me ni mogel oživiti. To ga je povsem strlo, saj je mislil, da sem umrl," pravi David. Medtem je policist, ki je z obale videl nesrečo, obvestil operativni center, lokalni zdravnik pa je pohitel do obale, kjer je pričakal reševalno plovilo, s katerim so pripeljali Davida. "V sapnik so mi vstavili cevko in uporabili defibrilator. Približno 25 minut so me oživljali, a srce preprosto ni hotelo znova začeti utripati," pravi. Zdravnik mu je pozneje priznal, da je že razmišljal, da bi ga uradno razglasil za mrtvega in ga poslal v mrtvašnico. "Ker pa defibrilator ni sprožil potrebnega sunka, je pomislil, da morda zato, ker je zaznal šibek utrip," je povzel zdravnikove besede. Odločitev, da ga vendarle odpeljejo v bolnišnico, mu je po vsej verjetnosti rešila življenje. V bolnišnici je njegovo srce naposled le začelo biti – čeprav se je še dvakrat ustavilo, preden se je njegovo zdravstveno stanje končno stabiliziralo. Skoraj teden dni je nato bil v komi. Zdravniki so njegovo ženo opozorili, naj se pripravi na najhujše. "Pripeljali so bolnišničnega duhovnika in jo vprašali, ali naj me v primeru moje smrti pošljejo v Hongkong ali v London," pravi David. "Zdravnik je moji družini rekel: 'Naj vas ne preseneti, če se bo zbudil in ne bo vedel, kdo ste.' Opozorili so jih celo, da bi lahko ostal v vegetativnem stanju," je še dodal.

Ko je bil v komi, so se dogajale nenavadne stvari

Medtem ko je bil David priključen na naprave, so se dogajale nenavadne stvari. Njegov prijatelj, ki v nesreči ni bil poškodovan, se je vrnil na jahto, da bi s sebe spral oljne madeže. "V svoji kabini je začutil, da ni sam – da je tam prisoten še nekdo," je pozneje povedal Davidu. "Mislil je, da sem to jaz, da sem se prišel poslovit od njega. Rekel mi je, naj grem v bolnišnico. Nato je tudi sam odhitel k meni," je dejal. "Ko sem bil v komi, sem letel okoli jahte. Ne z letalom, sam sem lahko letel. Tako živo se tega spomnim; morda ga je moj duh res šel obiskat," pravi David. Po petih dneh je oče šestih otrok končno prišel k zavesti. Povedal je, da je ob prebujanju iz kome lahko slišal različne stvari – na primer medicinsko sestro, ki je govorila z njim in mu naštevala imena njegovih šestih otrok. Bil je zmeden, prepričan je bil, da so ga ugrabili zaradi trgovine z organi. "Ko pa sem zagledal svojo ženo, sem pomislil, da bodo vzeli še njene. Vendar nisem mogel spregovoriti, saj sem imel v grlu cevko. Poskušal sem ji reči, naj pokliče policijo," se spominja. Med okrevanjem ga je v bolnišnici obiskalo veliko ljudi, ki so bili veseli, da ga vidijo. Celo zvezdnik Tom Cruise, ki je v bližini snemal film Misija: Nemogoče 6, mu je poslal želje za hitro okrevanje. Po dveh tednih so Davida prepeljali domov; nekaj dni je še okreval v bolnišnici v Londonu, nato pa se je življenje vrnilo v ustaljene tirnice.

Dve leti pozneje preživel še eno letalsko nesrečo

Čeprav bi marsikdo po takšni izkušnji razvil strah pred letenjem, pa helikopterska nesreča Davidu ni povzročila dolgotrajnih travm. Ker je bil tudi sam pilot, se je kmalu po nesreči spet vrnil k letenju. Toda dve leti po nesreči na Norveškem je bil po grozljivem spletu naključij znova udeležen v letalski nesreči. S prijateljem sva razmišljala o nakupu letala, zato sva šla v High Wycombe na predstavitveni let. Prižgala se je opozorilna lučka in pomislil sem: "Prekleto, pa ne že spet!" Nesreča se je zgodila med vzletom. "Ko sva padala, sem zagledal tisto podobo jahte," pravi. Med prvo nesrečo je David v morju izgubil dve tablici in dva mobilnika, s tem pa je za vedno izgubil tudi vse fotografije in delo, ki jih je imel shranjene na napravah. In med to drugo nesrečo, ko so se njegovi sopotniki skušali rešiti z letala, je David mrzlično iskal svoj telefon. "Prišel je gasilec in se drl, naj grem ven. Takoj, ko sem zapustil letalo, sem se zavedel. Znova sem podoživljal Norveško. Ugotovil sem, da bi letalo lahko eksplodiralo in bi lahko v njem zgorel," pravi.

Izkušnje povsem spremenile njegov pogled na življenje