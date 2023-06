Približujejo se počitnice, številni pa tarnajo nad podražitvami pri sosedih Hrvatih, ki so letos uvedli evro. Če iščete alternativo, se splača premisliti o Črni gori, ki ima na voljo marsikaj. Lahko denimo plavate vzdolž neskončne peščene plaže, se s čolnom spuščate po drugem najglobljem kanjonu na svetu, s terenci raziskujete visokogorje in ob vsem tem brbončice razvajate z avtentično lokalno hrano in lokalnim vinom.