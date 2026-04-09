Drag stol(ček) hrvaške županje

Občina Samobor, ki leži le nekaj kilometrov od slovensko-hrvaške meje, je te dni v središču pozornosti hrvaške javnosti. Razlog: precej razkošna prenova, ki si jo je tamkajšnja županja privoščila za svojo pisarno.
"Pomembno je poudariti, da gre za mestni prostor. Trenutno ga uporabljam jaz, ta ureditev pa bo ostala tudi za prihodnje župane ali županje," se brani Petra Škrobot.
Moderna zasnova, dizajnersko pohištvo. Samo stol in miza županje sta stala več kot 10.000 evrov.
Pisarna je bila sicer res potrebna prenove, bila je precej dotrajana, svoje je k vsemu dodal še potres leta 2020, a takšno razkošje je preveč, so prepričani občani.
"Menim, da si je mesto Samobor zaslužilo reprezentativen prostor. Bilo me je sram, ko so k meni prihajali veleposlaniki, različne delegacije in občani – bodisi na sprejeme bodisi na sestanke," odgovarja Škrobotova.
Povprečna plača v občini znaša 1600 evrov neto, mesec dni dela občana ne zadostuje niti za en stol, a kljub temu županja vztraja in težav v tem ne vidi.
"Vedno, ko gledate na procese in projekte, na katerih delate, je lahko tudi ceneje ali dražje. To je tisto, kar vam lahko povem o tem vprašanju," odgovarja na vprašanje, ali bi se pisarno dalo urediti bolj skromno.
Vprašanje, ki sedaj zanima celotno hrvaško javnost, pa ostaja - ali se lahko ob takem razsipavanju javnega denarja županja na prihodnjih volitvah obdrži na svojem dragem stolčku.
