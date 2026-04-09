Drag stol(ček) hrvaške županje

Občina Samobor, ki leži le nekaj kilometrov od slovensko-hrvaške meje, je te dni v središču pozornosti hrvaške javnosti. Razlog: precej razkošna prenova, ki si jo je tamkajšnja županja privoščila za svojo pisarno.

"Pomembno je poudariti, da gre za mestni prostor. Trenutno ga uporabljam jaz, ta ureditev pa bo ostala tudi za prihodnje župane ali županje," se brani Petra Škrobot.

Moderna zasnova, dizajnersko pohištvo. Samo stol in miza županje sta stala več kot 10.000 evrov.