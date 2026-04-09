Tujina

Drag stol(ček) hrvaške županje

Samobor, 09. 04. 2026 19.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Prenovljena pisarna županje Samoborja

Hrvaško javnost razburja ravnanje županje Samobora, ki je za obnovo svoje pisarne porabila kar 75.000 evrov. Pisarna je bila sicer res dotrajana in potrebna obnove, toda občani opozarjajo, da je 1800 evrov za stol, 9000 evrov za mizo in 12.000 evrov za omaro odločno preveč.

Občina Samobor, ki leži le nekaj kilometrov od slovensko-hrvaške meje, je te dni v središču pozornosti hrvaške javnosti. Razlog: precej razkošna prenova, ki si jo je tamkajšnja županja privoščila za svojo pisarno.

"Pomembno je poudariti, da gre za mestni prostor. Trenutno ga uporabljam jaz, ta ureditev pa bo ostala tudi za prihodnje župane ali županje," se brani Petra Škrobot.

Moderna zasnova, dizajnersko pohištvo. Samo stol in miza županje sta stala več kot 10.000 evrov.

Prenovljena pisarna županje Samobora
FOTO: POP TV

Pisarna je bila sicer res potrebna prenove, bila je precej dotrajana, svoje je k vsemu dodal še potres leta 2020, a takšno razkošje je preveč, so prepričani občani.

"Menim, da si je mesto Samobor zaslužilo reprezentativen prostor. Bilo me je sram, ko so k meni prihajali veleposlaniki, različne delegacije in občani – bodisi na sprejeme bodisi na sestanke," odgovarja Škrobotova.

Županja Petra Škrobot
FOTO: POP TV

Povprečna plača v občini znaša 1600 evrov neto, mesec dni dela občana ne zadostuje niti za en stol, a kljub temu županja vztraja in težav v tem ne vidi.

"Vedno, ko gledate na procese in projekte, na katerih delate, je lahko tudi ceneje ali dražje. To je tisto, kar vam lahko povem o tem vprašanju," odgovarja na vprašanje, ali bi se pisarno dalo urediti bolj skromno.

Vprašanje, ki sedaj zanima celotno hrvaško javnost, pa ostaja - ali se lahko ob takem razsipavanju javnega denarja županja na prihodnjih volitvah obdrži na svojem dragem stolčku.

županja Samobor hrvaška pisarna prenova

Ostri odzivi na izraelske napade, Netanjahu: Dogovor ne vključuje Libanona

bibaleze
Portal
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
