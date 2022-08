'Draga moja, kupili smo te. Nikoli se ne boš vrnila'

Limuzina je zapeljala v stransko ulico v Mansurju, elitnem predelu zahodnega Bagdada, in zapeljala mimo visokih betonskih zidov ter negovanih živih mej. Ustavila se je pri rdeči kii, parkirani pri majhni trgovini, ki je bila dogovorjena kot kraj srečanja. Z zadnjega sedeža sta stopili dve dekleti, Noor in Shadad (imeni zaradi varovanja zasebnosti nista pravi). Oblečeni sta bili v črni abaji in se nervozno ozirali naokrog, ko ju je moški srednjih let, Husham (ime zaradi varovanja zasebnosti ni pravo), vodil proti kii. Vsaka od deklet bi bila prodana za okvirno 5000 evrov.

V daljavi je Wissam al-Zubaidi iz iraške enote za boj proti trgovini z ljudmi opazoval prizor iz svoje črne toyote. Voznik rdeče limuzine je bil eden od njegovih sodelavcev, ki se je izdajal za pasarja, ki bi želel odkupiti prostitutke za delo v severnem Iraku. V bližini je bilo še nekaj policistov pod krinko, ki so bili pripravljeni posredovati.

Wissamova enota je izvedla že na ducate podobnih akcij, v katerih so sredi ene najbogatejših četrti prestolnice, sredi belega dne, ujeli trgovce z ljudmi. Od svojega imenovanja pred dvema letoma je Wissam postal eden najaktivnejših policistov v oddelku ministrstva za notranje zadeve za boj proti trgovini z ljudmi. Zaslužen je bil za številne primere trgovine z ljudmi, ki jih je ministrstvo preiskovalo lani. Vendar je bila uradna številka – zgolj 115 primerov v letu 2021 v državi s 40 milijoni prebivalcev – verjetno le vrh ledene gore.

Al Jazeera že več kot leto dni raziskuje trgovino z ljudmi v Iraku, vse pogostejši pojav, ki ga spodbujajo socialno-ekonomski dejavniki in omogoča zapletena mreža skorumpiranih uradnikov in oboroženih skupin.

Zdi se, da je ta praksa v popolnem nasprotju z načeli iraške patriarhalne družbe, kjer sta čast in ugled najpomembnejša in tesno povezana z žensko nedolžnostjo.

Al Jazeera je v pogovorih z več kot tremi ducati posameznikov, med katerimi so bili preživele ženske, aktivisti za pravice žensk, varnostni uradniki, trgovci, vpleteni v trgovino z ljudmi, in sodniki, ugotovila, da se pod tem oklepom konservativnih družbenih norm v prostitucijo rutinsko prodajajo mlada dekleta iz revnih družin.

Žrtve so običajno dekleta in ženske iz neprivilegiranih okolij, ki bežijo pred zlorabo v družini ali otroško poroko, trgovci pa pogosto izkoriščajo družbeno skrb za čast, da bi ranljive ženske sramotili in jih prisilili v trgovino s spolnimi storitvami. Iraški pravosodni sistem je prežet z istimi patriarhalnimi normami in pogosto obsodi žrtve trgovine z ljudmi zaradi prostitucije. Tisti, ki imajo od trgovine z ljudmi koristi, so veliko manj odgovorni.

Trgovci z ljudmi in prostitutke, ki jih je Wissamova ekipa zasledovala, so bili pogosto le del kolesja v stroju, ki je z dekleti trgoval v bordele, hotele in nočne klube po vsem Iraku, donosne ustanove, ki so lahko delovale le ob podpori ljudi z orožjem in močjo. Za izdajo ponarejenih osebnih izkaznic, lažji prehod skozi kontrolne točke in obveščanje pred občasnimi policijskimi racijami so bili potrebni vladni stiki, milice pa so zagotavljale zaščito v zameno za del zaslužka. Wissam, ki je izhajal iz rodu vojaških častnikov in trdno verjel v institucije, je vztrajal, da nihče ni imun pred pregonom. "Zakon je nad vsemi," se je glasil slogan, z rdečo barvo narisan na zunanjih stenah njegove pisarne v enonadstropni propadajoči policijski postaji v soseski Hai al Džamija. V resnici enota ni imela dovolj sredstev in političnih moči, da bi se spopadla z naraščajočo trgovino s spolnimi storitvami.

Wissamovo ekipo je sestavljalo le osem policistov in nekaj deset članov podpornega osebja, ki so pokrivali celotno zahodno polovico prestolnice, kjer živi več milijonov ljudi. Žrtve so se le redko oglasile na policiji zaradi strahu pred maščevanjem in sramu, povezanega s prostitucijo. Za prijetje trgovcev z ljudmi so morali Wissamovi možje pridobiti vire znotraj trgovine, običajno tako, da so se na družbenih omrežjih pretvarjali, da so stranke.

S Hushamom je policist pod krinko odnos gradil več tednov

Policist pod krinko, ki je sedel v rdeči limuzini, je več tednov gradil odnos s Hushamom. V večkratnih telefonskih pogovorih se je šalil, dogovarjal in zahteval fotografije žensk, s čimer si je pridobil Hushamovo zaupanje in hkrati ustvaril elektronski zapis pogajanj. "Veliko truda. Policisti ponoči ne spijo, podnevi pa spijo," mi je povedal Wissam. Izvlekel je svoj telefon in predvajal posnet telefonski pogovor med njegovim tajnim policistom in Hushamom:

"Prosim, pošlji mi njene slike," je dejal policist pod krinko, pri čemer je govoril o 17-letni Shadad. Fotografije je potreboval za sestavo primera in pridobitev naloga za aretacijo. Husham se je strinjal.

"Kje je njegova lokacija?" Husham je vprašal in pri tem mislil na izmišljenega lastnika hotela, za katerega se je policist pretvarjal, da ga zastopa.

"Nahaja se v Erbilu in Mansurju. Verjetno bo v Erbilu ostal pet dni in se vrnil sem," je povedal. "Če jo bo odpeljal v Erbil, moram iti z njo, saj je še mlada. Ne bodo je spustili skozi kontrolne točke," je dejal Husham. "Vstopil bo prek svojih sorodnikov. Tam ima hotel," mu je zagotovil policist.

Nekaj minut po tem, ko so se Husham, Noor in Shahad vkrcali v limuzino, so začeli utripati žarometi. To je bil znak za posredovanje. Wissamovi možje so z izvlečenimi puškami stekli k avtomobilu in odprli potniška vrata. "Izstopi," so ukazali Hushamu in ga prijeli za vrat in obe roki, vključno s tisto, v kateri je držal inkriminirani sveženj stodolarskih bankovcev. "To ni moj denar," je protestiral Husham, medtem ko so mu policisti priklenili okove in ga odpeljali na zaslišanje.

Noor je planila v jok, saj je bila prepričana, da sta se zapletli v vojno med konkurenčnimi mrežami preprodajalcev. Shahad ni jokala, vendar je imela od panike široko odprte oči, ko so ju policisti vodili do Wissamovega avtomobila. Preživele so odpeljali v enoto za boj proti trgovini z ljudmi, kjer so jih zaslišali. Nekaj dni pozneje so jih sprejeli v vladno varno hišo. Noor je za Al Jazeero delila svojo zgodbo.