Draga vojna proti Iranu, škoda na ameriških letalih že v milijardah

Več kot 80 ameriških vojaških letal je bilo med vojno Trumpa proti Iranu uničenih ali poškodovanih, stroški pa naj bi presegli tri milijarde dolarjev, kaže novo poročilo ameriškega kongresa.

Konflikt na Bližnjem vzhodu je zdaj že v osmem mesecu, Pentagon pa je zanj porabil že več deset milijard dolarjev. V spopadih je umrlo najmanj 18 pripadnikov ameriških oboroženih sil, po podatkih kongresne raziskovalne službe (Congressional Research Service), ki je pri pripravi poročila uporabila podatke ameriškega obrambnega ministrstva (DoD) in poveljstva CENTCOM ter informacije iz medijskih poročil, pa so ameriške sile izgubile tudi 81 vojaških letal s fiksnimi ali vrtljivimi krili, med njimi tudi drone, vredne več milijonov dolarjev.

Po njihovih podatkih je bilo zadetih ali popolnoma uničenih 12 letal F-15E Strike Eagle, poškodovano pa je bilo tudi najsodobnejše lovsko letalo pete generacije F-35A Lightning II, opremljeno s tehnologijo nevidnosti.