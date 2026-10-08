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Draga vojna proti Iranu, škoda na ameriških letalih že v milijardah

Washington, 08. 10. 2026 08.41 pred 37 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.V.
Ameriška lovska letala F-35

Četudi ameriški predsednik Donald Trump pravi, da vojno na Bližnjem vzhodu ZDA zmagujejo, pa ne moremo spregledati vseh izgub, ki so jih doletele. Več kot 80 vojaških letal je poškodovanih, umrlo je najmanj 18 pripadnikov ameriških oboroženih sil, izgubljenih je tudi več dronov, vrednih več milijonov dolarjev.

Več kot 80 ameriških vojaških letal je bilo med vojno Trumpa proti Iranu uničenih ali poškodovanih, stroški pa naj bi presegli tri milijarde dolarjev, kaže novo poročilo ameriškega kongresa.

Konflikt na Bližnjem vzhodu je zdaj že v osmem mesecu, Pentagon pa je zanj porabil že več deset milijard dolarjev. V spopadih je umrlo najmanj 18 pripadnikov ameriških oboroženih sil, po podatkih kongresne raziskovalne službe (Congressional Research Service), ki je pri pripravi poročila uporabila podatke ameriškega obrambnega ministrstva (DoD) in poveljstva CENTCOM ter informacije iz medijskih poročil, pa so ameriške sile izgubile tudi 81 vojaških letal s fiksnimi ali vrtljivimi krili, med njimi tudi drone, vredne več milijonov dolarjev.

Po njihovih podatkih je bilo zadetih ali popolnoma uničenih 12 letal F-15E Strike Eagle, poškodovano pa je bilo tudi najsodobnejše lovsko letalo pete generacije F-35A Lightning II, opremljeno s tehnologijo nevidnosti.

F-15E
F-15E
FOTO: Shutterstock

V javnosti je najbolj odmevala sestrelitev letala F-15E Strike Eagle nad Iranom ter še treh letal F-15 nad Kuvajtom. To so velike izgube, saj eno posamezno letalo F-15 stane več kot 30 milijonov dolarjev (približno 26,81 milijona evrov).

Še osem letal je bilo poškodovanih med iranskimi napadi na letalsko oporišče Muwaffaq Salti v Jordaniji septembra. Poročilo navaja, da so se v incidentu poškodovana bojna letala pozneje vrnila v uporabo.

Poročajo tudi o sedmih poškodovanih ali izgubljenih letalih KC-135 Stratotanker, namenjenih oskrbovanju drugih letal z gorivom. Kot poroča Forbes, naj bi vsako od njih ob upoštevanju inflacije stalo 79 milijonov dolarjev (70,59 milijona evrov), medtem ko je bila uradna vladna cena 39 milijonov dolarjev (34,85 milijona evrov).

KC-135 Stratotanker
KC-135 Stratotanker
FOTO: AP

Na seznamu je tudi dron MQ-4C Triton, vreden 240 milijonov dolarjev (214,47 milijona evrov), za katerega je navedeno, da je "strmoglavil v incidentu".

Te številke predstavljajo precejšen porast v primerjavi z njihovim zadnjim poročilom iz maja, v katerem je bilo navedeno, da je bilo poškodovanih ali uničenih do 42 letal.

Največje izgube v vojni predstavljajo droni. Poročilo kaže, da je bilo v spopadih uničenih 45 brezpilotnih letalnikov MQ-9 Reaper, katerih vrednost znaša od 30 do 50 milijonov dolarjev (26,8–44,7 milijona evrov.). Do maja se je flota operativnih dronov – ta naj bi ves čas štela najmanj 189 letal – že zmanjšala na 135, je poročal Air Force Times.

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droni vojna letala izgube zda vojska

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KOMENTARJI9

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blef
08. 10. 2026 09.55
To za amerose ni nič.
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+1
1 0
SpamEx
08. 10. 2026 09.54
Vsako sestreljeno USA letalo je eno letalo teroristov manj
Odgovori
0 0
Posteni
08. 10. 2026 09.53
Tramp in njegov iq... na delu 🤣
Odgovori
0 0
Observatore kita
08. 10. 2026 09.53
Zanimivo da Iran več ne napada Izraela 🤔 😂
Odgovori
-1
0 1
Observatore kita
08. 10. 2026 09.52
No zdaj pa članek koga ima Iran vse uničeno 😂
Odgovori
-1
0 1
Posteni
08. 10. 2026 09.53
A misls da nima ??
Odgovori
0 0
SpamEx
08. 10. 2026 09.51
bojo nakradli nov denar sem prepričan
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0 0
2mt8
08. 10. 2026 09.50
Pravilno
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+1
1 0
Špica
08. 10. 2026 09.40
toj pa ego...
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+1
1 0
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