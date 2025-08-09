Svetli način
Drage kazni: pitje alkohola v javnosti, sprehod v kopalkah, nabiranje školjk

Barcelona/Benetke, 09. 08. 2025 09.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
20

Dopust v Evropi vas lahko drago stane. Pa ne zaradi vse višjih cen letovanj, restavracij ali storitev tudi na manj turističnih destinacijah. Denarnica se vam lahko hitro izprazni že, če ne poznate strogih pravil, ki so jih nekatere države uvedle zaradi neprimernega vedenja turistov. Visoko kazen lahko tako ponekod dobite tudi, če po pristanku letala na letališču prehitro odpnete varnostni pas in vstanete s sedeža ali pa če s plaže poberete droben spominek v obliki školjke ali kamenčka.

Številne evropske države so letos uvedle stroge ukrepe, s katerimi skušajo krotiti neprimerno vedenje dopustnikov, poroča BBC. Od vožnje v japonkah do kajenja na plažah - staro celino je preplavil nov val turističnih kazni.

Turčija je tako letos na primer uvedla novo kazen za potnike na letalu, ki si po pristanku nekoliko prehitro odpnejo varnostne pasove in pohitijo s sedeža. Če potniki to storijo, še preden se letalo neha premikati, lahko turista takšno ravnanje že na začetku dopusta udari po žepu z 62 evri kazni.

Prepoved kopalk v mestu
Prepoved kopalk v mestu FOTO: Shutterstock

Na španskih Balearskih otokih, vključno z Majorko in Ibizo, pa tudi na Kanarskih otokih, se lahko na primer pitje alkohola v javnosti kaznuje z do 3000 evrov globe. 

V kopalkah po mestu
V kopalkah po mestu FOTO: Shutterstock

V španski Malagi pa so na avtobusih, oglasnih panojih in družbenih omrežjih uvedli kar novo kampanjo, ki narekuje pričakovano vedenje v mestu. Napotki vključujejo spoštljivo oblačenje, izogibanje smetenju, prekomernemu hrupu in nepremišljeni uporabi električnih skirojev. Tistim, ki se ne bodo držali pravil, pa grozijo z do 750 evrov kazni.

Podoben kodeks obnašanja v javnih prostorih je bil letos uveden v priljubljenem portugalskem obmorskem mestu Albufeira. Slednji prepoveduje javno goloto, uriniranje v javnosti in zapuščanje nakupovalnih vozičkov. Nevedni dopustnik bi tako na primer za sprehajanje v kopalkah kjerkoli drugod kot na plaži lahko prejel do 1500 evrov kazni. In kot ugotavljajo tamkajšnji domačini, oblasti z globami ne le grozijo, temveč jih tudi izrekajo.

Tovrstne kazni za sprehajanje v kopalkah zunaj plaž sicer poznajo tudi v Barceloni, Splitu, Sorrentu, Cannesu in Benetkah.

Tovrstni kodeksi obnašanja so bili sicer v preteklosti pogosti na kulturnih ali naravovarstvenih območjih, zdaj pa so jih začeli uvajati tudi na drugih priljubljenih destinacijah. Vedenje turistov je očitno preseglo mejo dobrega okusa, oblasti pa skušajo na ta način pred ekscesi množičnega turizma zaščititi tako mesto samo kot njegove prebivalce. "Turizem ne sme biti breme za državljane," je bil jasen župan mesta Calvià na Majorci Juan Antonio Amengual.

Preberi še 'Cene so pretirane': italijanske plaže samevajo, prazni tudi lokali

Kazni pa se širijo tudi v drugih državah. V italijanskih Cinque Terre lahko tako oblasti sprehajalce z neprimerno obutvijo kaznujejo s 500 evri kazni, v Benetkah pa bi pogumneže, ki bi se odločili zaplavati v kanalu, oglobili s 350 evri kazni.

Nabiranje kamnov
Nabiranje kamnov FOTO: Shutterstock

V Španiji, Grčiji, Italiji, Franciji in na Portugalskem se vožnja v japonkah, sandalih ali kar brez obutve kaznuje z globo do 300 evrov, ponekod v Grčiji pa je s tamkajšnjih slikovitih plaž prepovedano tudi nabiranje školjk ali kamenčkov. Kazen za tovrstno ravnanje znaša do 1000 evrov.

turizem kazni golota kopalke pravila obnašanje
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
09. 08. 2025 11.21
+1
Tako je prav.
ODGOVORI
1 0
mackon08
09. 08. 2025 11.13
+3
Čisto prav obnašanje turistov je nenormalno. Tudi jaz sem dostikrat turist, samo obnašam se pa primerno.
ODGOVORI
3 0
Dartford
09. 08. 2025 11.12
+1
Same prepovedi! Treba je prepovedat tudi rjuhe, burke, turbane, itd. !
ODGOVORI
1 0
dasmullkind
09. 08. 2025 11.00
+2
Še vedno je najslabši gost domači gost. Brez bontona, nepotrpežljiv in objesten.
ODGOVORI
3 1
BroNo1
09. 08. 2025 10.55
+5
Ena kultura pač mora bit, tudi za Svobodne, ki mislijo, da lahko povsod počnejo, kar se jim zljubi. In, da je vse zastonj.
ODGOVORI
7 2
JackRussell
09. 08. 2025 10.34
+12
V naši Istri so prišli v restavracijo na kosilo v mokrih kopalkah vrli slovenceljni. Ko jih je lastnik odslovil so mu užaljeno zagrozili da ne pridejo nikoli več. Bogi turisti, so morali v Spar po sendvič in Cocto.
ODGOVORI
18 6
USAisGreat
09. 08. 2025 10.52
+3
Vceraj v Puli,skupina slovencev ( tablica Lj). Ženska da psa da je in pije iz mize!!! Ko so jim rekli naj nehajo,je začela kričati in vrgla krožnik na tla!
ODGOVORI
5 2
BroNo1
09. 08. 2025 10.57
+2
No to so ti svobodnjaki, brez reda, in tako pridemo do anarhije
ODGOVORI
4 2
Smalcat
09. 08. 2025 10.32
+7
Svet je vedno bolj zavrt.
ODGOVORI
10 3
Artechh
09. 08. 2025 10.30
+9
Podpora burkam in to.
ODGOVORI
11 2
nacionale
09. 08. 2025 10.25
+10
So ze kar precej približali kulturo islamskim prišlekom da ne bodo užaljena njihova čustva..
ODGOVORI
14 4
Potouceni kramoh
09. 08. 2025 10.24
+8
Idite v Las Vegas in LA.Tam je dovoljeno vse.Vključno da hodiš nag po mestu in nisi atrakcija ker pride podoben človeček mimo.
ODGOVORI
8 0
Ramzess
09. 08. 2025 10.20
+3
Pitja alkohola v javnosti, je širok pojem. Torej se tudi v lokalih ne sme piti.
ODGOVORI
6 3
BroNo1
09. 08. 2025 10.58
+3
Ne, to je mišljeno, da tavaš z litrico ali piksno po javnih površinah. Ne vem, a je to tako težko razumet?!
ODGOVORI
3 0
blazter
09. 08. 2025 10.20
+1
Pitje alkohola v javnosti? Gostilna je javni prostor?
ODGOVORI
5 4
Podlesničar
09. 08. 2025 10.23
+0
Ni, je privaten.
ODGOVORI
6 6
jablan
09. 08. 2025 10.58
+0
Ni res plocniki kjer imajo gostinci mize so drzavni
ODGOVORI
1 1
Podlesničar
09. 08. 2025 11.00
+2
Za "pločnike" plačujejo najemnino od občine, torej so privat.
ODGOVORI
2 0
Ramzess
09. 08. 2025 10.19
+4
"Visoko kazen lahko tako ponekod dobite tudi, če po pristanku letala na letališču prehitro odpnete varnostni pas in vstanete s sedeža" Upam da to ne velja ob zasilnih pristankih.
ODGOVORI
4 0
Podlesničar
09. 08. 2025 10.23
+1
Ne, takrat moraš skočit čez okno...
ODGOVORI
4 3
