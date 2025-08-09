Drage kazni: pitje alkohola v javnosti, sprehod v kopalkah, nabiranje školjk

Turčija je tako letos na primer uvedla novo kazen za potnike na letalu, ki si po pristanku nekoliko prehitro odpnejo varnostne pasove in pohitijo s sedeža. Če potniki to storijo, še preden se letalo neha premikati, lahko turista takšno ravnanje že na začetku dopusta udari po žepu z 62 evri kazni.

Številne evropske države so letos uvedle stroge ukrepe, s katerimi skušajo krotiti neprimerno vedenje dopustnikov, poroča BBC . Od vožnje v japonkah do kajenja na plažah - staro celino je preplavil nov val turističnih kazni.

Na španskih Balearskih otokih, vključno z Majorko in Ibizo, pa tudi na Kanarskih otokih, se lahko na primer pitje alkohola v javnosti kaznuje z do 3000 evrov globe.

V španski Malagi pa so na avtobusih, oglasnih panojih in družbenih omrežjih uvedli kar novo kampanjo, ki narekuje pričakovano vedenje v mestu. Napotki vključujejo spoštljivo oblačenje, izogibanje smetenju, prekomernemu hrupu in nepremišljeni uporabi električnih skirojev. Tistim, ki se ne bodo držali pravil, pa grozijo z do 750 evrov kazni.

Podoben kodeks obnašanja v javnih prostorih je bil letos uveden v priljubljenem portugalskem obmorskem mestu Albufeira. Slednji prepoveduje javno goloto, uriniranje v javnosti in zapuščanje nakupovalnih vozičkov. Nevedni dopustnik bi tako na primer za sprehajanje v kopalkah kjerkoli drugod kot na plaži lahko prejel do 1500 evrov kazni. In kot ugotavljajo tamkajšnji domačini, oblasti z globami ne le grozijo, temveč jih tudi izrekajo.

Tovrstne kazni za sprehajanje v kopalkah zunaj plaž sicer poznajo tudi v Barceloni, Splitu, Sorrentu, Cannesu in Benetkah.

Tovrstni kodeksi obnašanja so bili sicer v preteklosti pogosti na kulturnih ali naravovarstvenih območjih, zdaj pa so jih začeli uvajati tudi na drugih priljubljenih destinacijah. Vedenje turistov je očitno preseglo mejo dobrega okusa, oblasti pa skušajo na ta način pred ekscesi množičnega turizma zaščititi tako mesto samo kot njegove prebivalce. "Turizem ne sme biti breme za državljane," je bil jasen župan mesta Calvià na Majorci Juan Antonio Amengual.