Dragocena slika izginila iz muzeja, 50 let kasneje so jo našli v drugem

Arthur Brand, nizozemski detektiv, ki se posveča področju umetnosti, je povedal, da so se prvi sumi pojavili, ko so novinarji vodilne nizozemske revije o umetnosti Vind lani opazili sliko na razstavi. Slika je bila na razstavi opisana, kot da je bila zadnjih 40 let skrita očem javnosti, muzej Gouda si jo je izposodil iz zasebne zbirke.

Po Brandovih besedah se je raziskovanju posvetil sodelavec revije John Brozius in na neki poljski spletni strani naletel na članek s staro črno-belo fotografijo. Članek je pripovedoval o tatvini, ki se je zgodila v Gdansku leta 1974, ko sta bili ukradeni dve umetnini – skica Križanja Anthonyja van Dycka in slika Brueghla mlajšega. "Čeprav pri reviji Vind niso bili prepričani, je bila slika, ki je bila vključena v razstavo v muzeju Gouda, videti precej podoben Brueghlovi sliki," je povedal Brand.

Na sliki je upodobljena kmetica, ki v eni roki drži klešče z žarečim ogljem, v drugi pa kotel z vodo, kar se nanaša na stari nizozemski pregovor: "Nikoli ne verjemi človeku, ki v eni roki nosi vodo, v drugi pa ogenj."

Vrednost slike ni znana, a po podatkih dražbene hiše Christie's dela Brueghla mlajšega običajno na dražbah dosegajo po več milijonov.

Za pomoč so se obrnili na Branda, ki se ga je zaradi odmevnih najdb ukradenih del prijel vzdevek Indiana Jones sveta umetnosti. Skupaj z nizozemsko policijo se je posvetil preiskovanju identitete slike, ki so jo medtem prepeljali v muzej v mestu Venlo na jugu Nizozemske. Pregledal je tudi Interpolovo zbirko podatkov, kjer je naletel na opozorilo glede Brueghlove slike. "Prišel sem do zaključka, da sta slika, ki jo je navedel Interpol, in razstavljena slika eno in isto delo," je povedal. "Večkrat smo vse preverili, vključno s podatki na hrbtni strani slike, in ugotovili, da se ujemajo," pa je dodal Bronswijk. Nizozemska policija je o najdbi obvestila ustrezne poljske organe.

Krajo slike so odkrili 24. aprila 1974, ko je muzejski delavec Brueghlovo sliko po nesreči zbil s stene. A namesto originalnega dela slavnega flamskega slikarja je iz okvirja v muzeju v Gdansku padla reprodukcija, izrezana iz revije, je leta 2019 v reviji Arts Sherlock zapisal poljski strokovnjak za ukradene umetnine Mariusz Pilus.

Nekaj dni po odkritju naj bi bil poljski carinik, ki je prijavil nezakonit izvoz umetnin iz baltskega pristanišča Gdynia, ubit, tik preden naj bi ga zaslišala policija. Kmalu zatem je bila po poročanju poljskih medijev preiskava smrti carinika in izginotja slik ustavljena. Nizozemska policija zdaj preiskuje, kako se je slika znašla v zasebni nizozemski zbirki.

Brand je ob tem izrazil upanje, da bo Brueghlova slika kmalu vrnila v Gdansk, "da bo razstavljena v muzeju, kamor sodi".