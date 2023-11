Dragocenejše od zlata: našli žival, ki so jo zadnjič videli pred 86 leti

Winstonov zlati krt živi na sipinah, njegova značilna barva dlake pa ga skriva pred neželenimi pogledi. Rovi, ki jih kopljejo v pesku, so sicer vidni na površini, a jih le redko zapustijo. Poleg tega imajo izjemno izostren sluh in lahko zaznajo tresljaje zaradi gibanja nad tlemi, kar jim še dodatno pomaga pri skrivanju.

Ekipa, ki se je lotila iskanja, je zato imela izjemno težko delo. Na prisotnost rovov se niso mogli zanašati, saj podobne kopljejo tudi druge vrste zlatih krtov. Na območju južne in vzhodne Afrike jih živi 21, o njih pa vemo presenetljivo malo.

Da bi izsledili točno določeno vrsto – Winstonovega zlatega krta – so zato morali poseči po pravih detektivskih prijemih. Zbirali so vzorce s sipin in v njih iskali sledi DNK. Začeli so tam, kjer so žival pred več kot 85 leti zadnjič videli, nato pa vsak dan pregledali do 18 kilometrov habitata. "Ne gre za epizodo serije Na kraju zločina, to je veliko bolj vznemirljivo," so pri EWT komentirali zahtevno nalogo.

Sledi DNK so jim povedale, da na območju živi več vrst zlatih krtov. S termovizijskimi kamerami so jih poiskali pod zemljo, pomembno vlogo pa je odigral tudi as iz rokava – borderski ovčar Jessie s svojim izurjenim smrčkom.

Winstonov zlati krt je kritično ogrožen. Živi namreč le na majhnem območju v Južni Afriki, ki ga obkrožajo rudniki diamantov. Z evropskimi soimenjaki ni v sorodu.