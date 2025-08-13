Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Dragon Sushi drugič v šestih letih zaprt zaradi salmonele

Mallorca, 13. 08. 2025 17.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
18

Veriga restavracij Dragon Sushi se je ponovno znašla v središču pozornosti zaradi resnega izbruha salmonele. Lokacija na Playa de Palma je bila prejšnji ponedeljek zaprta po tem, ko je regionalno ministrstvo za zdravje potrdilo okužbo pri 43 ljudeh, od katerih jih je 12 potrebovalo bolnišnično oskrbo. Primer spominja na dogodek iz leta 2019, ko je bila zaradi podobnega incidenta zaprta njihova restavracija v Blanquerni.

Regionalno ministrstvo za zdravje je kot preventivni ukrep odredilo začasno zaprtje restavracije Dragon Sushi na Playa de Palma, potem ko je preiskava javnega zdravja razkrila izbruh salmonele, poroča Malloca Diario. Okuženi gostje so po zaužitju hrane v lokalu kazali simptome kot so vročina, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu.

Preiskava je pokazala resne pomanjkljivosti pri ravnanju z živili in njihovem shranjevanju, pa tudi pripravo hrane pri neustreznih temperaturah, kar spodbuja razmnoževanje salmonele. Zaprtje bo trajalo, dokler ne bodo analizirali vse vzorce in ugotovlili kaj je bil točen izvor okužbe. Podjetje ima deset dni časa, da vloži ugovore in predstavi ukrepe za odpravo nepravilnosti.

Sushi (slika je simbolična).
Sushi (slika je simbolična). FOTO: AP

To ni prvi tovrstni incident za verigo. Avgusta 2019 so morali zaradi izbruha salmonele, ki je prizadel 51 ljudi, zapreti njihovo restavracijo v Blanquerni. Takrat je bil direktor podjetja obsojen na eno leto pogojne zaporne kazni, osemletno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti ter globo v višini 33.000 evrov. Restavracija je ostala zaprta dva meseca, dokler niso bile odpravljene higienske pomanjkljivosti, piše Mallorca Diario.

Ponovitev podobnega incidenta v razmiku šestih let sproža vprašanja o učinkovitosti ukrepov, uvedenih leta 2019. Če so bili protokoli za preprečitev ponovitve res uvedeni, jih očitno niso izvajali dosledno.

Preberi še BLOG: Kako zdraviti okužbo s salmonelo?

Salmoneloza je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije rodu Salmonella, najpogosteje po zaužitju kontaminirane hrane ali pijače, zlasti surove perutnine, jajc ali neustrezno shranjenih živil. Inkubacijska doba traja od 6 do 72 ur, simptomi pa vključujejo drisko, vročino, bruhanje in bolečine v trebuhu. Večina okužb mine v nekaj dneh, vendar so pri ranljivejših osebah možni hujši zapleti, kot so sepse ali bakteriemija. Za preprečevanje okužbe so ključni temeljito umivanje rok, ločeno obdelovanje surovega mesa in že pripravljenih jedi ter dosledna toplotna obdelava živil.

sushi Mallorca salmonela zastrupitev Dragon Sushi
Naslednji članek

Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone

SORODNI ČLANKI

Zaradi nevarnosti salmonele odpoklicali namaz iz indijskih oreščkov

V več slovenskih trgovinah odpoklicali jajca zaradi salmonele

Salmonela v hotelu na Lošinju: težave imelo več deset otrok

Na Hrvaškem v slovenskem mesu odkrili salmonelo

BLOG: Kako zdraviti okužbo s salmonelo?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
13. 08. 2025 18.20
+1
Pogrej in pojej
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
13. 08. 2025 18.19
-1
A niso vse restavracije take?
ODGOVORI
0 1
Uporabnik1921539
13. 08. 2025 18.16
+0
je pa veliko ceneje,kot v osovrazeni Hrvaski
ODGOVORI
1 1
jablan
13. 08. 2025 18.27
+1
Odbisno kam gres
ODGOVORI
1 0
anjerd
13. 08. 2025 18.01
+8
Kakolahko to jejo? Meni se gabi, rajši imam kruh z zaseko in čebulo.
ODGOVORI
10 2
wsharky
13. 08. 2025 17.56
-4
na jadranski obali na tržnici kupil sem kapitalske kvarnerske škampe po ceni 35 eur/kg, na celini v sloveniji, se jih ne da dobit pod 55 eur/kg - in sem užival, seveda sem kupil 2kg - nepozabno in okusno
ODGOVORI
3 7
96bimBo
13. 08. 2025 18.07
-1
... in dobil drisko.
ODGOVORI
0 1
jablan
13. 08. 2025 18.28
Bravo
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
13. 08. 2025 18.33
Madeira tržnica 12€/kg.
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
13. 08. 2025 17.55
+2
"Zaprtje bo trajalo, dokler ne bodo analizirali vse vzorce ..." Vseh vzorcev.
ODGOVORI
2 0
BroNo1
13. 08. 2025 17.50
+5
Fej in fuj, ne prenesem sushi, to je le modna muha….jejte hrano, ki vam pritiče
ODGOVORI
8 3
Von den Balki
13. 08. 2025 17.49
+6
Će niakakor ne morete počakat da se riba speče ali skuha potem raje jejte surove hrenovke....mal zenfa pa kecapa pa kruh....bolse bolj okusno kot suši...pa.to
ODGOVORI
6 0
speedstar
13. 08. 2025 17.40
+6
Mene sili na bruhanje in pritiska driska, vsakič ko na tem portalu opazim lokalne novice tujih držav. Na žalost je to že zdaj vsakodnevno kronično obolenje.
ODGOVORI
6 0
suleol
13. 08. 2025 17.39
+1
samo vi jedte to
ODGOVORI
3 2
ljubim svojo državo
13. 08. 2025 17.38
-1
in seveda zaračunati zdravljenje oseb
ODGOVORI
1 2
ljubim svojo državo
13. 08. 2025 17.38
+1
za zmeraj vzeti dovoljenje
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089