Dragon Sushi drugič v šestih letih zaprt zaradi salmonele

Regionalno ministrstvo za zdravje je kot preventivni ukrep odredilo začasno zaprtje restavracije Dragon Sushi na Playa de Palma, potem ko je preiskava javnega zdravja razkrila izbruh salmonele, poroča Malloca Diario. Okuženi gostje so po zaužitju hrane v lokalu kazali simptome kot so vročina, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu.

Preiskava je pokazala resne pomanjkljivosti pri ravnanju z živili in njihovem shranjevanju, pa tudi pripravo hrane pri neustreznih temperaturah, kar spodbuja razmnoževanje salmonele. Zaprtje bo trajalo, dokler ne bodo analizirali vse vzorce in ugotovlili kaj je bil točen izvor okužbe. Podjetje ima deset dni časa, da vloži ugovore in predstavi ukrepe za odpravo nepravilnosti.