Dragon Sushi drugič v šestih letih zaprt zaradi salmonele

Regionalno ministrstvo za zdravje je kot preventivni ukrep odredilo začasno zaprtje restavracije Dragon Sushi na Playa de Palma, potem ko je preiskava javnega zdravja razkrila izbruh salmonele, poroča Malloca Diario. Okuženi gostje so po zaužitju hrane v lokalu kazali simptome kot so vročina, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu.
Preiskava je pokazala resne pomanjkljivosti pri ravnanju z živili in njihovem shranjevanju, pa tudi pripravo hrane pri neustreznih temperaturah, kar spodbuja razmnoževanje salmonele. Zaprtje bo trajalo, dokler ne bodo analizirali vse vzorce in ugotovlili kaj je bil točen izvor okužbe. Podjetje ima deset dni časa, da vloži ugovore in predstavi ukrepe za odpravo nepravilnosti.
To ni prvi tovrstni incident za verigo. Avgusta 2019 so morali zaradi izbruha salmonele, ki je prizadel 51 ljudi, zapreti njihovo restavracijo v Blanquerni. Takrat je bil direktor podjetja obsojen na eno leto pogojne zaporne kazni, osemletno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti ter globo v višini 33.000 evrov. Restavracija je ostala zaprta dva meseca, dokler niso bile odpravljene higienske pomanjkljivosti, piše Mallorca Diario.
Ponovitev podobnega incidenta v razmiku šestih let sproža vprašanja o učinkovitosti ukrepov, uvedenih leta 2019. Če so bili protokoli za preprečitev ponovitve res uvedeni, jih očitno niso izvajali dosledno.
Salmoneloza je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije rodu Salmonella, najpogosteje po zaužitju kontaminirane hrane ali pijače, zlasti surove perutnine, jajc ali neustrezno shranjenih živil. Inkubacijska doba traja od 6 do 72 ur, simptomi pa vključujejo drisko, vročino, bruhanje in bolečine v trebuhu. Večina okužb mine v nekaj dneh, vendar so pri ranljivejših osebah možni hujši zapleti, kot so sepse ali bakteriemija. Za preprečevanje okužbe so ključni temeljito umivanje rok, ločeno obdelovanje surovega mesa in že pripravljenih jedi ter dosledna toplotna obdelava živil.
