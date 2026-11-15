Dragulj ruskih carjev na dražbi dosegel vrtoglavo ceno

Safir iz dinastije Romanov, težak kar 197,80 karata, je bil vdelan v geometrijsko oblikovano diamantno zapestnico draguljarne Cartier. Prodali so jo za 4,5 milijona evrov in s tem močno presegli ocenjeno vrednost pred dražbo, ki je znašala od 850.000 do 1,7 milijona švicarskih frankov oziroma od 923.000 do 1,85 milijona evrov, piše CNN.
"Ta izjemni zgodovinski safir izvira iz legendarne zbirke družine Romanovih," piše v dražbenem katalogu. "Slavna zbirka draguljev ruskih carjev je bila verjetno najrazkošnejša in najdragocenejša kraljeva zbirka, kar jih je bilo kdaj zbranih."
Romanovi so bili zadnja ruska vladarska dinastija. Njihova vladavina se je končala leta 1917, ko se je car Nikolaj II. na začetku ruske revolucije odpovedal prestolu, le leto pozneje pa so boljševiki usmrtili celotno carsko družino.
Ni natančno znano, kdaj so Romanovi pridobili safir, vendar je po navedbah dražbenega kataloga enak dragulj viden na sprednjem delu krila, ki ga je na plesu leta 1883 nosila cesarica vdova Marija Fjodorovna, mati Nikolaja II.
Po ruski revoluciji so boljševiki v 20. letih prejšnjega stoletja razprodali zbirko dragocenosti dinastije Romanovih. Leta 1927 je safir kupila premožna ameriška družabnica Ganna Walska, je sporočila dražbena hiša Sotheby's. Takrat je bil vdelan v ogrlico, do prodaje v okviru zapuščine Walske leta 1971 pa so ga že prestavili v drugo, krajšo ogrlico, so pojasnili pri dražbeni hiši.
Leta 2015 je draguljarna Cartier safir vdelala v zapestnico, v kateri je še danes. "Zapestnica z zamenljivim osrednjim delom poudarja tako zgodovinski safir iz zbirke Romanovih kot tudi edinstveno umetniško dediščino draguljarne Cartier, ki temelji na obdobju art decoja," so zapisali pri dražbeni hiši Sotheby's.
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