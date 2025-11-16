Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Sredi belega dne razstrelili sef, draguljarja in ženo vzeli za talca

Lille, 16. 11. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
7

Tatovi v Franciji so si spet dodobra napolnili žepe z nakitom. Po odmevnem ropu slovitega Louvra so tokrat kradli na severu države. V kraju Roubaix so vdrli v draguljarno in ukradli nakit, katerega vrednost ocenjujejo na od pol do enega milijona evrov. Nekaj časa pa so za talca držali tudi draguljarja in njegovo ženo. Isti dan so tam obravnavali še en incident - osumljenci so sredi belega dne razstrelili sef mestne pošte, vendar so odnesli le prazne vreče.

Francoska policija je včeraj potrdila, da so tatovi v kraju Roubaix v bližini Lilla na severu Francije v sredo vdrli v draguljarno in ukradli nakit, katerega vrednost ocenjujejo na od pol do enega milijona evrov. Preden so tatovi pobegnili z ukradenim nakitom, so draguljarja in njegovo ženo za kratek čas vzeli za talca.

Policija je sprožila preiskavo zaradi ugrabitve, organiziranega kriminala in oboroženega izsiljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem so policisti v Roubaixu, ki ima okoli 100.000 prebivalcev, na isti dan obravnavali še en incident, potem ko je skupina osumljencev razstrelila sef za prenos denarja, ki pripada glavni pošti v mestu. Iz razstreljenega sefa so ukradli vrečo. Pozneje se je izkazalo, da v vreči ni bilo nič dragocenega, temveč le še več praznih vreč. Policija je še isti večer aretirala šest ljudi.

Gre za nova primera kraj v Franciji, potem ko je skupina tatov 19. oktobra pri belem dnevu oropala znameniti muzej Louvre v Parizu. Takrat so ukradli dragocen nakit iz 19. stoletja, ki je ocenjen na 88 milijonov evrov. Policija ukradenega nakita iz Louvra še ni našla.

Preberi še Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov
draguljarna rop Roubaix francija pošta sef
Naslednji članek

Torbe polne gotovine, zlata stranišča in posnetki tajnih dogovorov

Naslednji članek

Ognjeni blatni vulkan: plameni do višine dveh metrov

SORODNI ČLANKI

Več kot polovica prostorov v Louvru sploh ni pod videonadzorom

Geslo za videonadzor muzeja Louvre naj bi bilo kar 'Louvre'

'Rop stoletja': obdolžena 38-letnica jokala pred sodnikom

Je v spektakularni rop Louvra vpleten tudi državljan BiH?

Kraja v Louvru: aretirali še pet oseb, med njimi glavnega osumljenca

Kako rop Louvra komentira George Clooney?

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
16. 11. 2025 12.47
Že stari Grki so ugotovili, kljub temu da so imeli demokracijo: preveč pravic škodi!
ODGOVORI
0 0
rok1900
16. 11. 2025 12.41
-1
Religion of peace?
ODGOVORI
0 1
klop12
16. 11. 2025 12.13
+1
Francija je Mehika Evrope. Napoleon se obrača v grobu
ODGOVORI
3 2
Sandx
16. 11. 2025 12.11
+1
Afrika vlada!
ODGOVORI
2 1
galeon
16. 11. 2025 11.45
+2
To je Francija. Oaza kriminala v EU.
ODGOVORI
4 2
Free_Palestine
16. 11. 2025 11.57
+2
Pridejo takšna dejanja tudi k nam. Brez skrbi.
ODGOVORI
3 1
Hugh_Mungus
16. 11. 2025 12.46
To nima veze s francijo, ampak z razrednim bojem. Če ne bi bilo tako ogromnega razpona med bogatimi in revnimi, bi bilo tudi kriminala manj. Videno skozi zgodovino že nič kolikokrat
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330