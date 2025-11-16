Sredi belega dne razstrelili sef, draguljarja in ženo vzeli za talca

Tatovi v Franciji so si spet dodobra napolnili žepe z nakitom. Po odmevnem ropu slovitega Louvra so tokrat kradli na severu države. V kraju Roubaix so vdrli v draguljarno in ukradli nakit, katerega vrednost ocenjujejo na od pol do enega milijona evrov. Nekaj časa pa so za talca držali tudi draguljarja in njegovo ženo. Isti dan so tam obravnavali še en incident - osumljenci so sredi belega dne razstrelili sef mestne pošte, vendar so odnesli le prazne vreče.

Francoska policija je včeraj potrdila, da so tatovi v kraju Roubaix v bližini Lilla na severu Francije v sredo vdrli v draguljarno in ukradli nakit, katerega vrednost ocenjujejo na od pol do enega milijona evrov. Preden so tatovi pobegnili z ukradenim nakitom, so draguljarja in njegovo ženo za kratek čas vzeli za talca. Policija je sprožila preiskavo zaradi ugrabitve, organiziranega kriminala in oboroženega izsiljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so policisti v Roubaixu, ki ima okoli 100.000 prebivalcev, na isti dan obravnavali še en incident, potem ko je skupina osumljencev razstrelila sef za prenos denarja, ki pripada glavni pošti v mestu. Iz razstreljenega sefa so ukradli vrečo. Pozneje se je izkazalo, da v vreči ni bilo nič dragocenega, temveč le še več praznih vreč. Policija je še isti večer aretirala šest ljudi.

