Drama na Donavi: križarka z več kot 200 ljudmi nasedla v Romuniji

Plovilo, ki ga lokalni mediji navajajo kot Viking Ullur, je plulo pod švicarsko zastavo po Donavi, ko je nasedlo v bližini romunske vasi Gârla Mare, nasproti bolgarskega mesta Vidin na drugi strani reke. Ladja naj bi bila namenjena v bolgarsko pristaniško mesto v okviru večdnevnega rečnega križarjenja.
"Okoli 0.45 smo bili obveščeni s strani dežurnega častnika pristaniške kapitanije Calafat, da je potniška ladja nasedla na romunski strani Donave. Poskusi, da bi jo s pomočjo lastnih zmogljivosti znova spravili na vodo, niso bili uspešni," je za romunsko tiskovno agencijo AGERPRES povedal Petrisor Ureche, vodja oddelka za varnost plovbe pri upravi pristanišča Drobeta-Turnu Severin.
Po besedah predstavnika oblasti trenutno ocenjujejo možnosti, kako bi plovilo znova spravili na plovno pot, potniki pa naj bi bili že evakuirani.
Ureche je poudaril, da dogodek ni motil rečnega prometa. "Plovba poteka normalno, saj je ladja nasedla zunaj plovne poti. Kapitan je sporočil, da je ladja varna, prav tako vsi potniki in člani posadke," je dejal.
Čeprav zaradi nizkega vodostaja Donave trenutno veljajo omejitve glede ugreza plovil, je ugrez ladje ustrezal omejitvam za ta del reke. "Omejitve glede ugreza veljajo, vendar je plovilo zaplulo čez zeleno navigacijsko bojo. Preiskava bo ugotovila vzrok nasedanja. Ladja je imela dovoljen ugrez za ta odsek reke, vendar je zavila zunaj plovne poti. V tej fazi še ne vemo, zakaj," je pojasnil Ureche. Dodal je, da je pretok Donave trenutno precej pod običajnimi sezonskimi vrednostmi.
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