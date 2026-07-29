Drama na Donavi: križarka z več kot 200 ljudmi nasedla v Romuniji

Plovilo, ki ga lokalni mediji navajajo kot Viking Ullur, je plulo pod švicarsko zastavo po Donavi, ko je nasedlo v bližini romunske vasi Gârla Mare, nasproti bolgarskega mesta Vidin na drugi strani reke. Ladja naj bi bila namenjena v bolgarsko pristaniško mesto v okviru večdnevnega rečnega križarjenja.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Ladja Viking Ullur nasedla na Donavi AP

Ladja Viking Ullur nasedla na Donavi AP



"Okoli 0.45 smo bili obveščeni s strani dežurnega častnika pristaniške kapitanije Calafat, da je potniška ladja nasedla na romunski strani Donave. Poskusi, da bi jo s pomočjo lastnih zmogljivosti znova spravili na vodo, niso bili uspešni," je za romunsko tiskovno agencijo AGERPRES povedal Petrisor Ureche, vodja oddelka za varnost plovbe pri upravi pristanišča Drobeta-Turnu Severin. Po besedah predstavnika oblasti trenutno ocenjujejo možnosti, kako bi plovilo znova spravili na plovno pot, potniki pa naj bi bili že evakuirani.

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