Drama na grški plaži: 'Izvlekli so orožje in začeli streljati'

Vsi trije so huje poškodovani in so bili odpeljani v bolnišnico v Poligirosu, eden od njih se še vedno bori za življenje.

"Slišalo se je stokanje in krike, ljudje so začeli bežati na vse strani. Izvlekli so nože in začeli streljati. Majhni otroci so tekali s starši," je lokalnim medijem povedala ženska, ki je bila priča incidentu.

Po navedbah zdravnikov je moški, ki je bil ustreljen, v kritičnem stanju. Obstajajo ugibanja, da so osebe, vpletene v incident, morda povezane z bolgarsko mafijo. Vsem petim Bolgarom so odvzeli prostost.