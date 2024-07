Drama na Hvaru: pretep znanih gostincev sprožil proteste

Omenjeni medij pojasnjuje, da je Ćurković osumljen napada in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, tožilstvo bo zanj zahtevalo pripor. "Obstaja utemeljen sum, da je osumljeni 62-letnik 28. julija na Hvaru s ciljem, da ga hudo poškoduje, moškega večkrat udaril v obraz s pestjo in plinsko kartušo. Ko ga je drugi moški poskušal ustaviti, ga je z namenom, da tudi njega huje poškoduje, v glavo udaril s steklenim kozarcem. Oba moška sta ob tem utrpela lažje poškodbe, " povzemajo navedbe državnega tožilstva. Zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja, bo tožilstvo za osumljenca zahtevalo pripor.

Pred restavracijo Gariful se je sinoči nato res zbralo več sto ljudi. Pozdravit jih je prišlo celotno osebje. Protest je potekal mirno, zbrani so prepevali in prižgali bakle. Množica se je raztezala tudi do sosednjega Carpe Diema, vhod v lokal je bil praktično blokiran, vendar tamkajšnji varnostniki niso posredovali, prisotna je bila policija. Pozdravljali so tiste, ki so lokal zapuščali, tistim, ki so vanj vstopali, pa so žvižgali, je dogajanje za Dalmacija Danas opisal eden od prebivalcev Hvara.

Sporočilo poškodovanega kuharja

Danes se je oglasil tudi poškodovani kuhar: "Oglašam se od doma. Žal mi je, da nisem mogel biti z vami na rivi, raje bi bi tam kot kjerkoli drugje na svetu, vendar moram okrevati," je v posnetku, objavljenem na Garifulovem Facebooku, dejal Mijo, ki se je vsem zahvalil za podporo. Polovica njegove glave je polepljena z obliži, dobil je več šivov.