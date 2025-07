Drama na letalu: Grozil, da bo razstrelil letalo, obvladal ga je Srb

Na letalu, ki je v nedeljo zjutraj letelo iz londonskega Lutona v Glasgow, se je odvijala prava drama. Potniki opisujejo, da je moški na letalu kričal, da bo razstrelil letalo. Da se je umiril, pa naj bi s hitro reakcijo pripomogel potnik srbskega državljanstva, ki mu je z nekaj kletvicami ukazal, naj preneha in ga zadržal na tleh letala. Incident se je končal tako, da so moškega takoj po pristanku pričakali policisti, ki so ga vklenili in odpeljali.