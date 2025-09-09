Drama na letu v Španijo, potnik odpiral zasilni izhod in izzval množični pretep

V četrtek se je na Ryanairovem letu iz Bournemoutha v Girono zgodil nasilen incident. Pijani potnik je najprej poskušal odpreti zasilni izhod letala. Kot poroča britanski The Sun , se je incident začel, ko je moški med letom začel kričati, da želi zapustiti letalo. Napotil se je proti zasilnemu izhodu. Nato so reagirali potniki na letalu, ki so ga poskušali fizično ustaviti. A potnik jim je vrnil s pljuvanjem in udarci.

Celotna situacija je eskalirala v množičen pretep, opisuje. Kot je opisal eden izmed potnikov, je bil incident travmatičen, povsod je bila kri, ljudje so kričali in imeli napade panike. Moški so se namreč pretepali sredi aviona, vse skupaj pa je trajalo kar okoli 30 minut. Na koncu so pijanega potnika obvladati in so ga do konca leta zvezali za gležnje, opisujejo potniki.

Po pristanku v Toulouse je nasilnika na stezi pričakalo 13 francoskih policistov, ki so ga odstranili iz letala. Letalo je naposled poletelo proti končni destinaciji in tja prispelo z dvourno zamudo. Ryanair je pojasnil, da ima ničelno toleranco do takšnih izgredov in da je posadka delovala v skladu s protokolom.