Tujina

Drama na letu v Španijo, potnik odpiral zasilni izhod in izzval množični pretep

09. 09. 2025 10.40

A.K.
32

Na letu iz angleškega Bournemoutha v špansko Girono se je odvila prava drama. Letalo je moralo zasilno pristati v Toulousu. Močno pijan potnik je namreč najprej poskušal odpreti zasilni izhod, nato pa je izzval množični pretep.

V četrtek se je na Ryanairovem letu iz Bournemoutha v Girono zgodil nasilen incident. Pijani potnik je najprej poskušal odpreti zasilni izhod letala. Kot poroča britanski The Sun, se je incident začel, ko je moški med letom začel kričati, da želi zapustiti letalo. Napotil se je proti zasilnemu izhodu. Nato so reagirali potniki na letalu, ki so ga poskušali fizično ustaviti. A potnik jim je vrnil s pljuvanjem in udarci. 

Celotna situacija je eskalirala v množičen pretep, opisuje. Kot je opisal eden izmed potnikov, je bil incident travmatičen, povsod je bila kri, ljudje so kričali in imeli napade panike. Moški so se namreč pretepali sredi aviona, vse skupaj pa je trajalo kar okoli 30 minut. Na koncu so pijanega potnika obvladati in so ga do konca leta zvezali za gležnje, opisujejo potniki. 

Po pristanku v Toulouse je nasilnika na stezi pričakalo 13 francoskih policistov, ki so ga odstranili iz letala. Letalo je naposled poletelo proti končni destinaciji in tja prispelo z dvourno zamudo. Ryanair je pojasnil, da ima ničelno toleranco do takšnih izgredov in da je posadka delovala v skladu s protokolom. 

KOMENTARJI (32)

ptuj.si
09. 09. 2025 13.00
+1
Ziher je Trump ali pa Boeing kriv, a ne levaki?
ODGOVORI
1 0
Leonardo R
09. 09. 2025 13.00
Ne pise da je bil belec...vemo za kaj.
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
09. 09. 2025 12.58
takim pomaga ali varnostnik na lwtalu,ki bi SKORAJ NUJNO MORAL BIT ali pa prisilna varovalna sredstva,za katera vsi vemo,katera so......od lisic,elektrošokerja pa do "little metal thing"
ODGOVORI
0 0
jutri_pa_res
09. 09. 2025 12.53
+3
Pa od kod se jemlje vedno več nekih norcev? V starih dobrih časih je bilo to vse kje na varnem...Tu ni vzrok alkohol, ker normalen človek je lahko ne vem kako pijan, pa ne bo začel razgrajati in odpirati vrat letala...
ODGOVORI
3 0
Lujzek Biber
09. 09. 2025 12.29
+4
Zakaj mu niso dovolili izstopit?
ODGOVORI
6 2
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 12.59
Ne, da bi mu morali dovolit...tak človek bi MORAL izstopit., brez pardona.
ODGOVORI
0 0
Lolita
09. 09. 2025 12.27
+5
Narodu se čisto že meša
ODGOVORI
5 0
Morskadeklica123
09. 09. 2025 12.26
+17
Ko vidiš obnašanje Angležev v turističnih krajih, ti je jasno, kakšen narod je to...
ODGOVORI
19 2
progresivnidaveknastanovanja
09. 09. 2025 12.40
+3
izraelce in ruse tudi nikjer ne marajo
ODGOVORI
5 2
nikagaja
09. 09. 2025 12.45
+0
izraelce sigurno ne.
ODGOVORI
2 2
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 13.00
Niso zastojn odgovorni za prvi dve svetovni vojni...
ODGOVORI
0 0
Leonardo R
09. 09. 2025 13.00
Kaj je Žid kriv kaj dela njegova vlada?
ODGOVORI
0 0
seter73
09. 09. 2025 12.16
+10
glede na kar nekaj takih izpadov v zadnjem letu ali dveh je ocitno zopet samo ena opcija.., naredis cirkus da mora avion zasilno pristati, placati stroske cca 50.000€, civilna tozba vseh na letalu se za par 100k zaradi ustrahovanja in poiskusa uboja, pa za ene 10 let v arest brez moznosti predcasnega izhoda. Mislim da bi bil hitro mir..
ODGOVORI
11 1
neodvisen
09. 09. 2025 12.16
+11
Zakaj pa spuščajo na letalo močno pijane potnike. Mogoče se ga je pa na letalu vlil.
ODGOVORI
13 2
dule100
09. 09. 2025 12.15
+6
Vse, ki delano galamo, je treba poslati ven v park! 😂
ODGOVORI
6 0
Dragica Cegler
09. 09. 2025 12.13
+11
Pa kaj na letalu nimajo varnostnikov V vsaki trgovini varnostnik,v letalu oa kjer so posledice dejanj nekih norcev lahko usodne za vse potnike,se morajo pa stevardese ukvarjati z njimi.
ODGOVORI
14 3
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 12.57
varnostnik bi na letalu kaj....Poklical policijo ? ...tudi v trgovini so varnostniki samo strošek...to lahko pove vsaka trgovka na Dolenjskem recimo
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 13.01
Sej lahko, da so bile prej "športnice" z xy kromosomi.
ODGOVORI
0 0
dule100
09. 09. 2025 12.11
+17
Kako množičen pretep? Vsi so tepli enega! 😂
ODGOVORI
17 0
Sushilover
09. 09. 2025 12.11
+14
ma za take primere bi morali imet na letalu nekaj parov lisic ( saj so lahko une taplastične) in letalsko osebje pooblastila, da take nasilneže lahko vklenejo, ne samo zvežejo.
ODGOVORI
14 0
Blue Dream
09. 09. 2025 12.10
+10
nimaš kej druzga kot da ga dvakrat po pesi v tem primeru
ODGOVORI
10 0
čevapgpt
09. 09. 2025 12.08
+11
vsakmu angležu takoj za pihat pred vstopom na avijon. Mogoče celo kar vsem...
ODGOVORI
12 1
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 12.02
+15
ampak zakaj so potrebovali pol ure da ga onesposobijo...
ODGOVORI
16 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 13.01
Da je alko spustil...in se je sam onesposobil.
ODGOVORI
0 0
Zalchi
09. 09. 2025 12.02
+12
Tko je to, ko trpajo potnike v avjon, kt žvino. Če bi malo spremljali, kakšen folk pride na izhod na terminalu, bi ga lahko že prej zavrnili. Če se ga je pa na letalu tok nalil, je pa krivo osebje. Sicer pa imam jaz tud ničelno toleranco do takih. Nič ne razmišljam, takoj začnem ročno vnašat podatke
ODGOVORI
13 1
Colgate
09. 09. 2025 12.01
+7
Verjetno ni jasno, da zaradi kompresije v kabini(nadtlaka) vrat ni moc odpreti. Sele kakih 600m mad tlemi je to fizicno mogoce.
ODGOVORI
7 0
Levi so barabe
09. 09. 2025 11.54
+8
Zaradi pritiska sploh ni možno odpreti vrat v zraku
ODGOVORI
10 2
Audist
09. 09. 2025 11.54
+15
Alkohol ne sodi na letala, ker več kot očitno se ljudje ne znajo kontrolirati, oziroma pijane osebe ne sodijo na letala
ODGOVORI
15 0
