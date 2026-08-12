Drama na morju: Čeha odneslo na supu, nesrečo imela tudi Slovenca

Orkanska burja, visoki valovi in nespametne odločitve so v zadnjem dnevu na Hrvaškem botrovali številnim nezgodam na morju.

Center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Reka je tako ob 21.23 dobil prijavo, da sta se v težavah znašla dva mlada državljana Češke, ki sta izplula na supu. Z njima so takoj stopili v stik, a kaj, ko sta bila v šoku, angleško nista znala, ob hrupu zaradi vetra in valov pa so se le s težavo slišali, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Kljub temu jim je uspelo ugotoviti njuno približno lokacijo severno od otočka Zečevo in zaliva Mala luka na Krku, kamor so takoj napotili plovilo Luške kapitanije Senj.

Čeha so našli ob 22.31, bila sta nekoliko podhlajena, sicer pa nepoškodovana. Prepeljali so ju na celino, policisti pa so ju nato "dostavili" na izhodišče.

Danes ob 2.43 so dobili klic slovenskega državljana, ki je pri kraju Luka na Dugem otoku trčil v kletko ribogojnice. O dogodku so obvestili Luško kapitanijo Zadar in njeno izpostavo v Salijih, njeni uslužbenci so takoj odpluli na kraj dogodka.

Ugotovili so, da sta se na 15-metrskem plovilu nahajala dva državljana Slovenije, oba sta nepoškodovana. Onesnaženja morja niso zaznali, voditelj čolna pa je povedal, da bo sam poskrbel za vleko plovila.

Ob 4.41 so dobili nujen poziv, da so izginili štirje mladi Portugalci, ki jih je odneslo na meter in pol dolgem napihljivem čolnu.