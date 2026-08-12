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Drama na morju: Čeha odneslo na supu, nesrečo imela tudi Slovenca

Reka, 12. 08. 2026 11.53 pred 12 urami 2 min branja 26

Avtor:
D.L.
Hrvaška pomorska policija

Močan veter in visoki valovi so na hrvaškem morju povzročili niz nevarnih situacij. Rešili so Čeha, ki ju je odneslo na supu, Italijanoma, ki ju je z jadrnico nosilo po morju, je na pomoč priskočila posadka trajekta, Slovenec pa je trčil v kletko ribogojnice.

Orkanska burja, visoki valovi in nespametne odločitve so v zadnjem dnevu na Hrvaškem botrovali številnim nezgodam na morju.

Reševanje na morju
Reševanje na morju
FOTO: Shutterstock

Center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Reka je tako ob 21.23 dobil prijavo, da sta se v težavah znašla dva mlada državljana Češke, ki sta izplula na supu. Z njima so takoj stopili v stik, a kaj, ko sta bila v šoku, angleško nista znala, ob hrupu zaradi vetra in valov pa so se le s težavo slišali, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Kljub temu jim je uspelo ugotoviti njuno približno lokacijo severno od otočka Zečevo in zaliva Mala luka na Krku, kamor so takoj napotili plovilo Luške kapitanije Senj.

Čeha so našli ob 22.31, bila sta nekoliko podhlajena, sicer pa nepoškodovana. Prepeljali so ju na celino, policisti pa so ju nato "dostavili" na izhodišče.

Danes ob 2.43 so dobili klic slovenskega državljana, ki je pri kraju Luka na Dugem otoku trčil v kletko ribogojnice. O dogodku so obvestili Luško kapitanijo Zadar in njeno izpostavo v Salijih, njeni uslužbenci so takoj odpluli na kraj dogodka.

Ugotovili so, da sta se na 15-metrskem plovilu nahajala dva državljana Slovenije, oba sta nepoškodovana. Onesnaženja morja niso zaznali, voditelj čolna pa je povedal, da bo sam poskrbel za vleko plovila.

Ob 4.41 so dobili nujen poziv, da so izginili štirje mladi Portugalci, ki jih je odneslo na meter in pol dolgem napihljivem čolnu.

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Ob 5.06 pa je klic na pomoč oddala še dvočlanska posadka jadrnice, ki jo je zaradi močnih udarov burje nenadzorovano nosilo po Velebitskem kanalu pred Stinico. Najbližje je bil trajekt Rapske plovidbe "Barbat". Ob 5.37 je njegova posadka uspela jadrnico zajeti v vleko pri rtu Glavina na otoku Rabu, le 300 do 400 metrov od obale. Nato so jo odvlekli proti Mišnjaku, trajekt pa je nadaljeval plovbo na redni trajektni liniji Jablanac–Mišnjak.

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KOMENTARJI26

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galeon
12. 08. 2026 20.23
Pijana Slovenca. Samo v takem stanju ne vidiš kletke ribogojnice, ki se vidi na daleč.
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
12. 08. 2026 18.37
to je enako kt pri nas GRS......tuki se pa brihte ne oglasajo, da bi blo treba to plačat
Odgovori
0 0
ETNEM
12. 08. 2026 16.21
Čeh spet ni blazine spustu
Odgovori
+1
1 0
Veščec
12. 08. 2026 16.07
ala Butalci,pa to
Odgovori
+2
2 0
kinimod
12. 08. 2026 15.18
Reka ali Rijeka ?
Odgovori
+5
6 1
Misika1967
12. 08. 2026 15.40
Oboje je popolnoma pravilno.
Odgovori
+0
4 4
Nidani
12. 08. 2026 15.48
Prvo slovensko, drugo hrvaško!
Odgovori
+2
3 1
dark Cat
12. 08. 2026 15.05
21.23 dobil prijavo....22:31 sta ze ceha pila vroc caj.
Odgovori
0 0
devlon
12. 08. 2026 14.40
ribe bi lahko nahranili
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
12. 08. 2026 14.38
Clanek o tem, da je otrok lebdel v Dravi. Kje v Mariboru je reka ob mestnem parku? Ta Park je ob Ulici heroja Staneta, precej daleč od Drave. Novinar pač ne pozna vseh lokacij v Mariboru, mestni park je pa samo ta. Sem rojena Mariborčanka, čeprav živim v Ljubljani.
Odgovori
+5
8 3
Misika1967
12. 08. 2026 15.47
In kje je v clanku omenjen mestni park??? Nekaj bluzis
Odgovori
+0
2 2
urko112
12. 08. 2026 14.26
pihala je burjica če bi zares bila burja bi bilo malo hujše
Odgovori
+1
4 3
mihapiha
12. 08. 2026 14.58
no no, sunki do 100 km/h je kr "fajn" burja
Odgovori
+2
5 3
Tinko22
12. 08. 2026 14.07
Lepo prosim, če mi razložite zakaj bi mene utegnilo zanimati kako so reševali 4 Portugalce, Čehe...itd...na morju....Samo da se vsak dan piše bedarije in fotra ljudi ter da imajo novinarji pač neki za delat (upravičujejo svoje ˝delo˝, ker drugega nimajo), meni pa se zdi zapravljanje časa pisanje teh člankov. Škoda besed, eno in isto, eno in isto...nobeden pa ne udari po mizi.
Odgovori
+3
14 11
Vojko Kos
12. 08. 2026 14.14
Saj so tudi Slovenci povsod udeleženi, ali ne?! Sedaj jih je na Hrvaškem več kot v Sloveniji!!!! Če pa morajo samo o vas pisat, pa pišite svoj blog, ostalega pa ne berite!!!!!!!
Odgovori
+7
11 4
Misika1967
12. 08. 2026 15.48
In kdo te sili da to beres??? Mirno preskoci in beri kaj drugega.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1921539
12. 08. 2026 14.06
in pa ....Salijih?????????Pa id kod vam te popacenke jrajebnih imen?Sali,Salija,Saliju,Sali,pri Saliju s Salijem.Rako je v slovenscini.torej je izpistava v Saliju.Oh...nam ne pomaga nobena sola
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1921539
12. 08. 2026 14.03
ceha sta izplula na supu??????S supom ne plujes,ker ni ploviloZ njim si lahko max 50 m id obale.Ko piha......karkoli,kje sele burja ali maestral....ne gres na sup.Konec.Darwin
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+10
12 2
AMZS
12. 08. 2026 14.00
Cehi in slovenci
Odgovori
+7
9 2
wsharky
12. 08. 2026 13.53
nam, ki dopustujemo v Bovcu, se kaj takega ne more zgodit
Odgovori
+9
14 5
Prototip
12. 08. 2026 14.29
Vam pa lahko pade kamen na glavo,al pa se utopite v soči,,,,,da ne udari karma,,,
Odgovori
+7
8 1
Xmmx
12. 08. 2026 21.16
V tvoji kme..arski opravi si samo za v bovec
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 13.47
Vse več tega instanta bo....
Odgovori
+9
10 1
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