Drama na nebu: Pilot dobil srčni napad, letalo zasilno pristalo v Portu

Luči so začele utripati in stevardese, vidno zaskrbljene, so iskale zdravnika, je za časopis The Sun povedal eden od potnikov. Letalo A321 je v petek, 22. maja, ob 2.11 zjutraj zasilno pristalo. Po prvi pomoči so kapitana prepeljali v bolnišnico.

Potniki so bili 13 ur obtičali na letališču Francisco Sá Carneiro v Portu, preden so se lahko vrnili v Združeno kraljestvo z drugim letom in novo kabinsko posadko. Letalska družba je v izjavi pojasnila, da je iz Manchestera v Porto poslala pilota, da bi nadaljeval potovanje, in obžalovala nepredvideno zamudo.