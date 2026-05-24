Tujina

Drama na nebu: Pilot dobil srčni napad, letalo zasilno pristalo v Portu

Porto , 24. 05. 2026 14.40 pred 1 uro 1 min branja 0

A.K.
Letalska družba Jet2

Letalo Jet2, ki je vzletelo s Tenerifov v Španiji proti Birminghamu v Združenem kraljestvu, je moralo zasilno pristati na letališču Francisco Sá Carneiro v Portu, potem ko je pilot domnevno doživel srčni napad. Na krovu je bilo približno 220 potnikov.

Luči so začele utripati in stevardese, vidno zaskrbljene, so iskale zdravnika, je za časopis The Sun povedal eden od potnikov. Letalo A321 je v petek, 22. maja, ob 2.11 zjutraj zasilno pristalo. Po prvi pomoči so kapitana prepeljali v bolnišnico.

Plaža na Tenerifih
FOTO: AP

Potniki so bili 13 ur obtičali na letališču Francisco Sá Carneiro v Portu, preden so se lahko vrnili v Združeno kraljestvo z drugim letom in novo kabinsko posadko. Letalska družba je v izjavi pojasnila, da je iz Manchestera v Porto poslala pilota, da bi nadaljeval potovanje, in obžalovala nepredvideno zamudo.

"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Delovna akcija
