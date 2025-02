Drama na pisti 31C: zasebno letalo prekrižalo pot Boeingu 737

Southwestovo letalo je v Čikago prihajalo iz Omahe v ameriški zvezni državi Nebraska, manjše zasebno letalo pa je odhajalo v Knoxvill v Tennesseeju. A njuni poti sta se križali na pisti 31C letališča Midway.

Boeing je dobil dovoljenje za pristanek na tej stezi, toda tik preden so se kolesa dotaknila asfalta, je pilot opazil malo belo letalo, ki se mu je hitro bližalo z leve in je zapeljalo točno na njegovo pot. Southwestov pilot se je bliskovito odzval in prekinil pristajanje, dvignil je nos letala in se vrnil v zrak.