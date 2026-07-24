Drama na plaži: tovornjak v morje, voznik skočil ven, kopalci bežali

Nesreča se je zgodila okoli 11.15. Tovornjak je iz še neznanega razloga zdrsnil proti morju in končal v vodi. Vozniku je tik pred tem uspelo zapustiti kabino. Po poročanju hrvaških medijev je utrpel lažje poškodbe in so ga odpeljali v splošno bolnišnico v Pulju, kjer je ostal na opazovanju.

Na kraj so takoj prihiteli gasilci, policisti, potapljači, pripadniki luške kapitanije in druge pristojne službe. Gasilci so na intervencijo poslali tri vozila in plovilo.

Prava sreča je bila, da v nesreči ni bil poškodovan nihče od številnih kopalcev. Eden od njih je povedal, da se je moral v zadnjem trenutku vreči na stran, da ga tovornjak ne bi zadel. "Tovornjak bi me povozil, če se ne bi vrgel stran," je dejal očividec.

Drug kopalec je povedal, da se je z otrokom sončil na plaži, ko je tovornjak nenadoma zapeljal mimo njiju in končal v morju.

Po nesreči so pristojne službe na morsko gladino postavile zaščitne pregrade, da bi preprečile morebitno onesnaženje morja z gorivom ali drugimi tekočinami iz vozila.

Okoliščine nesreče preiskuje policija, več podrobnosti pa bo predvidoma znanih po končanem ogledu kraja dogodka.