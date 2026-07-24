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Drama na plaži: tovornjak v morje, voznik skočil ven, kopalci bežali

Zagreb, 24. 07. 2026 15.13 pred 34 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Tovornjak v morju

Na priljubljeni puljski plaži Zlatne stijene se je odvijala prava drama, ko je tovornjak komunalnega podjetja Herculanea zdrsnil v morje. Voznik je v zadnjem trenutku skočil iz kabine, pred vozilom pa so se morali umikati tudi kopalci. Po prvih informacijah v nesreči ni bil huje poškodovan nihče, so pa voznika odpeljali v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila okoli 11.15. Tovornjak je iz še neznanega razloga zdrsnil proti morju in končal v vodi. Vozniku je tik pred tem uspelo zapustiti kabino. Po poročanju hrvaških medijev je utrpel lažje poškodbe in so ga odpeljali v splošno bolnišnico v Pulju, kjer je ostal na opazovanju.

Na kraj so takoj prihiteli gasilci, policisti, potapljači, pripadniki luške kapitanije in druge pristojne službe. Gasilci so na intervencijo poslali tri vozila in plovilo.

Prava sreča je bila, da v nesreči ni bil poškodovan nihče od številnih kopalcev. Eden od njih je povedal, da se je moral v zadnjem trenutku vreči na stran, da ga tovornjak ne bi zadel. "Tovornjak bi me povozil, če se ne bi vrgel stran," je dejal očividec.

Drug kopalec je povedal, da se je z otrokom sončil na plaži, ko je tovornjak nenadoma zapeljal mimo njiju in končal v morju.

Po nesreči so pristojne službe na morsko gladino postavile zaščitne pregrade, da bi preprečile morebitno onesnaženje morja z gorivom ali drugimi tekočinami iz vozila.

Okoliščine nesreče preiskuje policija, več podrobnosti pa bo predvidoma znanih po končanem ogledu kraja dogodka.

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KOMENTARJI5

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Belištumf
24. 07. 2026 15.46
In tole je novica?
Odgovori
+1
1 0
Moderni mislec
24. 07. 2026 15.40
Zakaj se za tuje države ne piše za katero državo gre? Napišite, da gre za hrvaško. Pa tudi, če napišete, da gre za New York, zraven napišite, da gre za ZDA. Članke tu gor pišete, kot da je cel svet slovenski.
Odgovori
+7
7 0
St. Gallen
24. 07. 2026 15.39
In zapoje Zorica Kondza Stijene
Odgovori
0 0
tornadotex
24. 07. 2026 15.31
Šime hoče da se kupa...
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+3
3 0
proofreader
24. 07. 2026 15.27
Analize kažejo, da je letos morje bolj umazano kot prejšnja leta. Potem pa še to.
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+3
3 0
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