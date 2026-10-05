Drama v Splitu: aretirali 75-letnika, ki je rekel, da je na letalu bomba

Iz splitsko-dalmatinske policijske uprave so za Net.hr potrdili, da so v povezavi z incidentom na letališču v Splitu aretirali potnika. "Na letališču je bil danes aretiran 75-letni potnik, ki je okoli 15.25 medtem ko je bil na letalu in pred vzletom osebju rekel, da je na letalu bomba, nato pa je dejal, da se šali," so pojasnili na policiji.

Letalo družbe Air Srbija bi moralo poleteti za Beograd, a so tik pred vzletom letalo evakuirali.

Na letalu je bil tudi hrvaški novinar in popotnik Vinko Paić, ki je na svojem profilu na Facebooku objavil kratek video. "Pravkar so nam javili, da naj bi bila bomba na letalu na letu Split – Beograd. Moramo zapustiti letalo, javil bom, kakšna je situacija," je dejal v posnetku.

Kot je pojasnil za Net.hr, je od trenutka, ko so potnika odpeljali, do trenutka, ko so začeli evakuirati še preostale potnike, minilo kakšnih 10 minut.

Paić pravi, da so vsi normalno vstopili na letalo in da na letalu še niso začeli predvajati varnostnih navodil. Približno v času, ko bi moralo letalo vzleteti, pa je opazil, da sta na letalo vstopila dva uniformirana policista, za njima pa še več drugih oseb. "V prvih vrstah je sedel starejši gospod s sivimi lasmi, policista pa sta ga pospremila z letala," je Paić povedal za Net.hr. Stevardeso je vprašal, kaj se dogaja. "Rekla mi je, da je ta moški omenil besedo bomba in da nas bodo takoj evakuirali z letala," je dejal.

Letalo so pred nadaljevanjem potovanja ponovno temeljito pregledali, prav tako tudi vse potnike in njihovo prtljago.