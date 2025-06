Drama nad Tihim oceanom: incident med kitajskim in japonskim bojnim letalom

Japonsko obrambno ministrstvo je v sredo pozno zvečer sporočilo, da so kitajska lovska letala čez vikend letela nenavadno blizu japonskih vojaških patruljnih letal. Razlog za incident naj bi bil, da sta dve kitajski letalonosilki prvič delovali v Tihem oceanu. Japonska je v začetku tega tedna namreč sporočila, da Shandong in druga kitajska letalonosilka, Liaoning, prvič izvajata sočasne operacije v Tihem oceanu, in to opisal kot potezo, ki kaže na namero Pekinga, da še naprej širi svoje zmogljivosti zunaj svojih meja.