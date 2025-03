Drama v Splitu: oropal banko in zadrževal talca, policija ga je ustrelila

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mama zebra je ušla iz cirkusa in se podala v širni svet. Srečala je neznano žival in jo vprašala: "Kdo si ti in kaj delaš?" "Jaz sem krava in ljudem dajem mleko." Zebra je šla naprej po poti in srečala ovco. "Kdo si ti in kaj delaš?" jo je vprašala. "Jaz sem ovca in ljudem dajem volno." Zebra je nadaljevala pot, ko je srečala žrebca. "Kdo si ti in kaj delaš?" ga je vprašala. "Sleci pižamo, pa ti bom pokazal."