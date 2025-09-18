'Drama' v zraku: pilot letel preblizu Trumpovega Air Force One

Posadko letala Spirit Airlines 1300, ki je v torek letelo iz Fort Lauderdala v Boston, je kontrolor zračnega prometa ostro oštel, potem ko jih je poskušal opozoriti, da se (pre)hitro približujejo višini in poti leta predsednikovega letala, ko je bil ta na poti v Združeno kraljestvo, je poročal Bloomberg.

'Pazite nanj: je belo-moder'

Zvočni posnetek izmenjave med kontrolorjem letenja in pilotom kaže, da je letalo Spirit Airlines dobilo ukaz razburjenega kontrolorja, naj se izogne letalu Air Force One. "Spirit 1300, zavij 20 stopinj desno," je na posnetku dejal kontrolor zračnega prometa, ki je nadaljeval z navodili. Po kratkem zamiku so piloti začeli izvajati navodila. Vendar jih je kontrolor zračnega prometa ponovno opomnil, naj bodo pozorni, komu se približujejo: "Spirit 1300, prepričan sem, da lahko vidite, kdo je. Pazite nanj – je belo-moder," je naročil kontrolor.

Letalo Air Force One ni bilo nikoli v resni nevarnosti, kljub dramatičnem pogovoru med kontrolorjem zračnega prometa in piloti, še piše Bloomberg. Let se je nadaljeval brez nadaljnjih incidentov in varno pristal v Bostonu. Predsednik Trump in prva dama Melania sta varno pristala na letališču London Stansted, potem ko sta vzletela z vojaške baze Joint Base Andrews v Marylandu.