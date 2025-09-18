Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

'Drama' v zraku: pilot letel preblizu Trumpovega Air Force One

, 18. 09. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
20

Pilote letala Spirit Airlines je kontrolor letenja okaral, ker so leteli preblizu letala Air Force One. Letali sta leteleli nad Long Islandom. Na krovu je bil v tem času tudi predsednik Donald Trump, ki je skupaj s soprogo Melanio Trump letel v London.

Posadko letala Spirit Airlines 1300, ki je v torek letelo iz Fort Lauderdala v Boston, je kontrolor zračnega prometa ostro oštel, potem ko jih je poskušal opozoriti, da se (pre)hitro približujejo višini in poti leta predsednikovega letala, ko je bil ta na poti v Združeno kraljestvo, je poročal Bloomberg.

Donald in Melania Trump prispela v Veliko Britanijo
Donald in Melania Trump prispela v Veliko Britanijo FOTO: AP

 'Pazite nanj: je belo-moder'

Zvočni posnetek izmenjave med kontrolorjem letenja in pilotom kaže, da je letalo Spirit Airlines dobilo ukaz razburjenega kontrolorja, naj se izogne letalu Air Force One. "Spirit 1300, zavij 20 stopinj desno," je na posnetku dejal kontrolor zračnega prometa, ki je nadaljeval z navodili. Po kratkem zamiku so piloti začeli izvajati navodila. Vendar jih je kontrolor zračnega prometa ponovno opomnil, naj bodo pozorni, komu se približujejo: "Spirit 1300, prepričan sem, da lahko vidite, kdo je. Pazite nanj – je belo-moder," je naročil kontrolor.

Letalo Air Force One ni bilo nikoli v resni nevarnosti, kljub dramatičnem pogovoru med kontrolorjem zračnega prometa in piloti, še piše Bloomberg. Let se je nadaljeval brez nadaljnjih incidentov in varno pristal v Bostonu. Predsednik Trump in prva dama Melania sta varno pristala na letališču London Stansted, potem ko sta vzletela z vojaške baze Joint Base Andrews v Marylandu.

air force one letalo
Naslednji članek

Zdrahe v norveški kraljevi družini

Naslednji članek

Huda poškodba, a srečen konec: štorkljo čaka nova proteza

SORODNI ČLANKI

Drzna princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi

Kraljevi sprejem za zakonca Trump: prevoz v zlati kočiji, razkošen banket

Melania Trump v Veliko Britanijo prispela v dolgem plašču in škornjih

Pred obiskom na grad Windsor projecirali slike Trumpa, Melanie in Epsteina

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
18. 09. 2025 09.38
strah je velik gospod.
ODGOVORI
0 0
mertseger
18. 09. 2025 09.38
In kaj bi naredil? se zaletel vanj, itak zraven letijo F15 tako da tudi tega ne bi mogel.
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
18. 09. 2025 09.32
+0
Po mojem bo zgubu službo , tako nagrajuje Trump .....
ODGOVORI
1 1
Gutenberg
18. 09. 2025 09.29
+3
Pilot Spirita je hitel svojim potnikom omogočiti pogled na AF1. Nič posebnega, samo tipično ameriško dramatiziranje za nič.
ODGOVORI
3 0
Pujček
18. 09. 2025 09.25
+0
Prevažal je drogo. Končal kot venezuelski ribiči
ODGOVORI
2 2
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 08.56
+2
nič ne piše kdo je sedaj gazda ...nosonja karel ali oranžni trump...Je britanski kralj sprejel kralja ali je kralj obiskal britanski dvor...???
ODGOVORI
4 2
anabanana
18. 09. 2025 08.54
+1
A ste bili tudi tam????????
ODGOVORI
3 2
DIKLOVE
18. 09. 2025 09.16
-1
Samo prepisujejo
ODGOVORI
1 2
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 08.53
+2
lubi Jezus in Marija ..logično da je panika...vse bolj se ameri pobijajo sami med seboj...tudi s svojo opevano čudežno tehniko...ki so jo med drugim prodali Poljakom...ti pa so z njo napadli poljsko hišo...okrivili / in še vedno lažejo/ pa ruske drone...ki jih tam sploh ni bilo / ruskih namreč.
ODGOVORI
4 2
Rde?a pesa in hren
18. 09. 2025 08.49
+3
Sem poslušal pogovor na spletnih straneh. Sploh ni bilo nobene panike, paniko je nardil ATC, ki j ebil v strahu za svojo službo:=) Ali pa je član MAGA haha. Spirit 1300 je bil čisto na normalni razdalji od AF1 samo je pač AF1...
ODGOVORI
3 0
Mici 270
18. 09. 2025 08.37
+3
zapreti butla trampa je pedofil lopov in ruski vohun...kaj še treba vedeti?
ODGOVORI
7 4
Wolfman
18. 09. 2025 08.33
+4
Trumpa je ljudstvo v Britaniji sprejelo na način, kot si ga zasluži spolni predator in ljubitelj mladoletnic! Kako neugodno in nerodno mora biti slovenki slovenki ob njemu pa njo vprašajte?
ODGOVORI
6 2
juventina10
18. 09. 2025 09.02
+3
tudi clinton in gates sta se družila na epsteinovem otoku,o njiju pa nič.
ODGOVORI
4 1
trollolll
18. 09. 2025 09.22
-2
nisem zasledil, da sta bila na obisku tudi ta dva
ODGOVORI
0 2
abigail
18. 09. 2025 08.32
+6
Človeštvo iz pamtiveka ni napredovalo v svoji zavesti niti za milimeter. Očitno bodo vedno obstajali neki posamezniki, elitniki, ki zahtevajo od drugega dela človeštva posebno spoštovanje in ne bodo nikoli priznali, da so v resnici samo običajni ljudje. Morda pa temu botruje strah in slaba vest? Ko se bodo predsedniki brez osebne straže peljali s kolesom ali šli peš na svoje delovno mesto in po opravkih, takrat bo človeštvo res lahko reklo, da je napredovalo.
ODGOVORI
6 0
Stauffenberg
18. 09. 2025 08.30
+4
Kako napihnjena "drama". Bravo novinarstvo.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256