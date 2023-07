Dramatičen lov mornarice na 'narko podmornico' z več kot tremi tonami kokaina

Mehiške oblasti so s helikopterjem plovilo zasledovale toliko časa, dokler se policistom ni uspelo vkrcati na plovilo, kjer je bilo pet ljudi, različnih narodnosti, ki so jih aretirali. Našli so 186 paketov, v katerih je bila droga.

Kot je mornarica zapisala v sporočilu, so plovilo najprej locirali, nato pa v lov poslali helikopterje in več plovil mornarice, ki so se razporedili po območju za prestrezanje nezakonitega plovila.

"Misija je uspela, ker je mornarica dobro usposobljena, da je na plovilo lahko stopila tudi, ko se je plovilo premikalo in to v močnem vetru in razburkanem morju," so po uspešnem zasegu zapisali pri mornarici.

Sicer je mehiška mornarica letos na morju zasegla že več kot 21 ton kokaina, pri tem pa aretirala 121 ljudi, poroča CBS.

'Narko podmornice' so vse bolj priljubljene za tihotapljenje drog. Plovila se gibljejo nizko v vodi, da bi se izognila radarjem, in se le redko lahko popolnoma potopijo. Pogosto plujejo ob obali Kolumbije.