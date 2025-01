Dramatičen posnetek policijske akcije: na motorjih lovili ugrabitelje taksista

Na območju Flor de Bastión v mestu Guayaquilu v Ekvadorju se je odvil dramatičen policijski pregon, v katerem so kriminalci streljali na štiri patruljne policiste, ki so jih lovili z motorji, poroča Enex.

V javnost je prišel posnetek telesne kamere enega od policistov, iz katerega je razvidno, da so vozilo zasledovali z visoko hitrostjo. Lov se je končal, ko je so zločinci z vozilom trčili v eno od zgradb.

Policija je tako uspešno aretirala tri osebe, ki so bile vpletene v ugrabitev taksista. Ponesrečenca, ki so ga ugrabitelji tudi pretepli, so rešili in mu zagotovili zdravniško oskrbo.

Od aretirancev so kasneje pridobili informacije, na podlagi katerih so izvedli še 60 racij v hišah na istem območju. Oblasti so zasegle orožje, strelivo, mamila, neprebojne jopiče in ukradena motorna kolesa, aretirale pa so še šest članov kriminalne združbe.