Dramatični posnetek ruskega pilota: katapultiral se je iz gorečega Su-25

Pride nekega dne ženska v lekarno pa reče lekarnarju:

"Jaz bi, prosim, kupila dozo arzena!" Pa pravi on: "Gospa, arzen je hud strup. Kaj pa bi vi radi naredili z njim?" Ona: "Ubila bom moža!" Lekarnar: "Gospa, jaz vam arzena ne morem prodati, sploh pa ne za taksen namen!" Pa ona brez besed iz torbice potegne sliko in jo prisloni na steklo, ki loči lekarnarja in njo. Na sliki sta njen mož in lekarnarjeva žena v postelji. Pa pravi on:" Joj gospa, se opravičujem. Nisem vedel, da imate recept!"