Dramatičen volilni preobrat v Kanadi: Trumpove grožnje naredile svoje

Po nepopolnih uvodnih podatkih kanadske volilne komisije so imeli liberalci prednost v 150 volilnih okrožjih, konservativci pa v 116. Spletna stran volilne komisije je imela pred zaprtjem volišč težave, vendar je komisija ob opravičilu zagotovila, da jih odpravlja.

Liberalno stranko pod vodstvom premierja Justina Trudeauja , Carneyjevega predhodnika na položaju, so volivci krivili za stagnacijo gospodarske rasti, visoko inflacijo in visoke cene. Konservativna stranka je tako v začetku leta v anketah imela več kot 20-odstotno prednost pred liberalno. Nato pa je Trump začel govoriti o Kanadi kot 51. zvezni državi ZDA, odnose pa je dokončno pokvaril z uvedbo carin. Mark Carney je zaradi tega naznanil konec dobrih starih odnosov med državama.

Vse dokler ameriški predsednik Donald Trump ni začel groziti s prevzemom Kanade in ni začel uvajati carin, je imela konservativna stranka pod vodstvom 45-letnega Pierra Poilievra v anketah več kot udobno prednost za zmago na izrednih volitvah.

Tudi na dan volitev si Trump ni mogel pomagati in je na družbenem omrežju Truth Social ponovil, da bi Kanada morala postati 51. zvezna država ZDA, s čimer da bi bile carine ukinjene.

Preveč vzporednic med njim in Trumpom

Poilievre se je nemudoma odzval in Trumpa pozval, naj drži roke stran od Kanade . "Kanada bo vedno ponosna, suverena in neodvisna ter nikoli ne bo 51. država," je na omrežju X objavil Poilievre.

Vendar pa je bilo že prepozno, saj so kanadski volivci potegnili preveč vzporednic med njim in Američanom. Poilievre želi zmanjšati priseljevanje v državo, zmanjšati vlado, podpira kulturno vojno, prepira se z mediji, obožuje kriptovalute in za kanadske volivce, za katere je trenutno največja grožnja Trump, je bilo vse skupaj preveč.