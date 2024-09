Dramatični prizori presušene Amazonije

AP je objavil serijo fotografij, ki kažejo razsežnosti zgodovinske suše v Amazoniji. Ko so njihovi fotografi junija in v začetku julija fotografirali reko Rio Negro in okoliška območja, je bila v pristanišču v Manausu globoka skoraj 27 metrov. V samo treh mesecih se je zmanjšala za skoraj polovico, v četrtek so tam namerili 13,9 metra. Če se bo tempo, s katerim se je Rio Negro zniževal, nadaljeval, bo v enem tednu podrl rekord za najnižjo raven v 122 letih spremljanja. Rekord je bil dosežen lani, a šele proti koncu oktobra.

Številne skupnosti v težavah

Reka Rio Negro je šesta največja na svetu po količini vode. Manaus, največje mesto v deževnem gozdu, je kraj, kjer se združi z reko Amazonko. Številne skupnosti so se tako znašle v težavah. Oblasti so sicer na nekatera najbolj prizadeta območja distribuirale pitno vodo in sisteme za čiščenje vode. Zaradi hude suše potniški čolni in tovorne ladje le s težavo plujejo po vedno plitkejši vodi. Ribiške zveze opozarjajo, da omejen dostop do bližnjih tradicionalnih ribolovnih območij ogroža njihovo preživetje, zmanjšuje ponudbo glavne hrane v regiji in zvišuje cene. Tudi stroški ustekleničene vode in drugega blaga so se povečali.

Raven vode v brazilski Amazoniji sicer zaradi deževnih in sušnih območij nenehno narašča in pada, a nikoli v takšnem obsegu. V tem letnem času bi morala biti reka Negro denimo še vedno globoka približno 21 metrov v pristanišču Manaus.