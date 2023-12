Dramatični prizori s hrvaških železnic: 'Škode za več milijonov evrov'

Natančen vzrok nesreče, torej zakaj vlak na postaji ni ustavil, uradno še ni znan, preiskava še poteka. Vendar pa Novi list navaja neuradne informacije, da naj bi tovorni vlak sicer na postaji ustavil, a so mu odpovedale zavore.

Na srečo so bili delavci HŽ Infrastrukture, ki so v tistem trenutku delali nižje po progi, pravočasno opozorjeni in so se uspeli izogniti trčenju. V nesreči se tako ni poškodoval nihče, je pa ob tem nastala velika materialna škoda. Fotografije iz naše južne sosede prikazujejo dramatične prizore razsutja žita po železniških tirih.

Kot poročajo hrvaški mediji, je v nesreči nastalo za več milijonov evrov škode. Poleg prevrnjenih vagonov se je v trčenju namreč poškodoval tudi dobršen del železniške proge, poškodovana pa je tudi električna napeljava. Tovorni vlak je prevažal žito, ki je bilo raztreseno po tirih.

Promet med obema postajama je prekinjen, potnike pa prevažajo avtobusi na relaciji Reka–Plase.