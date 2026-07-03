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Dramatično reševanje: čistila okna in obtičala 200 metrov nad tlemi

Frankfurt, 03. 07. 2026 10.07 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
čiščenje oken

V nemškem Frankfurtu so gasilci izvedli izjemno zahtevno reševalno akcijo, potem ko sta dva čistilca oken zaradi okvare viseče delovne ploščadi obtičala na približno 200 metrih višine.

Po navedbah tamkajšnje poklicne gasilske enote je ploščad sprva obstala ob fasadi na višini 44. nadstropja, nato pa je zanihala stran od stavbe, zaradi česar sta bila delavca v neposredni nevarnosti.

Na pomoč so priskočili posebej usposobljeni gasilci za reševanje z višin. S pomočjo vrvnega vitla so oba delavca posamično dvignili kar enajst nadstropij višje in ju varno spravili v stavbo.

V reševalni akciji je sodelovalo skupno 24 gasilcev, med njimi pet specialistov za reševanje z višin. Po prvih ugotovitvah je nesrečo najverjetneje povzročila tehnična okvara.

Po besedah predstavnika frankfurtskih gasilcev bi lahko šlo za "najvišjo reševalno akcijo" v urbanem okolju v Nemčiji doslej. 

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