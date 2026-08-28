Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dramatično reševanje iz predora: 350 rešenih, bitka za še 100 se nadaljuje

Katmandu, 28. 08. 2026 12.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
reševanje

Nepalska vojska v izjemno zahtevnih razmerah nadaljuje reševanje več kot 100 ljudi, ki so po katastrofalnih poplavah ostali ujeti v predoru hidroelektrarne. Posnetki reševalne akcije kažejo vojake, ki se skozi debelo plast blata prebijajo proti vhodu v predor ter na varno odnašajo preživele. Iz istega predora jim je uspelo rešiti že 350 delavcev in domačinov.

Med blatom, deročo vodo in uničeno infrastrukturo se v nepalskem okrožju Rasuwa odvija ena najzahtevnejših reševalnih operacij po katastrofalnih poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji s Kitajsko.

V predoru hidroenergetskega projekta je ostalo ujetih več sto ljudi. 350 so jih vojaki že spravili na varno. Več kot 100 jih še čaka na rešitev.

"Osredotočeni smo na iskanje in reševanje ljudi. Nekateri so ujeti v predoru hidroenergetskega projekta," je za AFP povedal tiskovni predstavnik nepalske vojske Raja Ram Basnet.

Na območje so poslali dva helikopterja. Toda že priti do ujetih je izjemno težko. "Razmere so zahtevne, saj je težko celo najti vhode v predor," je pojasnil Basnet. Ob reševanju vojska na območje dostavlja tudi najnujnejšo pomoč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojaki se skozi blato plazijo proti predoru

Kako težavne so razmere, kažejo posnetki, ki jih je objavil urad nepalskega premierja. Na njih je mogoče videti vojake s čeladami in v vojaških uniformah, ki se iz nizko lebdečega helikopterja spuščajo na opustošeno območje. Nato se po pobočju, prekritem z debelo plastjo blata, prebijajo proti vhodu v predor.

Drugi posnetki kažejo vojake, ki pomagajo izčrpanim preživelim in jih odnašajo z območja.

Urad predsednika vlade je sporočil, da je vojski v "izjemno nevarnih in zahtevnih razmerah, ob slabem vremenu in poplavnih vodah" uspelo iz predora rešiti veliko ljudi. 

Toda operacije še ni konec. "Vojska še vedno dela na varni evakuaciji več kot 100 ljudi, ki so ujeti v istem predoru," so sporočili. Samo v četrtek je nepalska vojska z območij, ki so jih prizadele poplave, rešila 833 ljudi.

Preberi še 'Če sem iskren, mislim, da jih ni več'

Predor je del velikega hidroenergetskega projekta na reki Trishuli v okrožju Rasuwa, enem od območij, ki jih je katastrofa najhuje prizadela. Projekt leži približno 70 kilometrov severno od prestolnice Katmandu.

Med delavci na območju so tudi tuji državljani. Indijsko zunanje ministrstvo je že potrdilo, da so na projektu delali tudi Indijci.

Poplavni val je hidroenergetsko infrastrukturo močno poškodoval. Po navedbah, ki jih povzema Bloomberg, je bilo uničenih več kot 90 odstotkov zgornjega dela jezu in približno 90 odstotkov baznega tabora, v katerem so bivali gradbeni delavci.

Projekt, vreden okoli 647 milijonov dolarjev oziroma približno 550 milijonov evrov, je bil tik pred zaključkom gradnje. Pri njegovem financiranju sodeluje devet mednarodnih posojilodajalcev, med drugim Mednarodna finančna korporacija, Azijska razvojna banka in Azijska infrastrukturna investicijska banka.

nepal poplave

Na območju nacističnega taborišča bodo zgradili poslovni objekt

24ur.com V delno porušenem predoru ujetih najmanj 40 gradbenih delavcev
24ur.com 17 dni pokopani pod zemljo: iz tunela rešili vse ujete delavce
24ur.com Do delavcev, ujetih 100 metrov pod zemljo, prvič dostavili toplo hrano
24ur.com Kako je potekala reševalna akcija ujete peterice iz Križne jame?
24ur.com Nanosi zemlje in blata: več kot sto mrtvih in več sto ujetih
24ur.com Pod Himalajo v porušenem predoru že osmi dan ujetih 41 delavcev
24ur.com Reševalna akcija zaključena: 'Preživele smo rešili in iznesli vsa trupla'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907