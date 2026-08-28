Dramatično reševanje iz predora: 350 rešenih, bitka za še 100 se nadaljuje

Med blatom, deročo vodo in uničeno infrastrukturo se v nepalskem okrožju Rasuwa odvija ena najzahtevnejših reševalnih operacij po katastrofalnih poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji s Kitajsko. V predoru hidroenergetskega projekta je ostalo ujetih več sto ljudi. 350 so jih vojaki že spravili na varno. Več kot 100 jih še čaka na rešitev. "Osredotočeni smo na iskanje in reševanje ljudi. Nekateri so ujeti v predoru hidroenergetskega projekta," je za AFP povedal tiskovni predstavnik nepalske vojske Raja Ram Basnet. Na območje so poslali dva helikopterja. Toda že priti do ujetih je izjemno težko. "Razmere so zahtevne, saj je težko celo najti vhode v predor," je pojasnil Basnet. Ob reševanju vojska na območje dostavlja tudi najnujnejšo pomoč.

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Vojaki se skozi blato plazijo proti predoru

Kako težavne so razmere, kažejo posnetki, ki jih je objavil urad nepalskega premierja. Na njih je mogoče videti vojake s čeladami in v vojaških uniformah, ki se iz nizko lebdečega helikopterja spuščajo na opustošeno območje. Nato se po pobočju, prekritem z debelo plastjo blata, prebijajo proti vhodu v predor. Drugi posnetki kažejo vojake, ki pomagajo izčrpanim preživelim in jih odnašajo z območja. Urad predsednika vlade je sporočil, da je vojski v "izjemno nevarnih in zahtevnih razmerah, ob slabem vremenu in poplavnih vodah" uspelo iz predora rešiti veliko ljudi. Toda operacije še ni konec. "Vojska še vedno dela na varni evakuaciji več kot 100 ljudi, ki so ujeti v istem predoru," so sporočili. Samo v četrtek je nepalska vojska z območij, ki so jih prizadele poplave, rešila 833 ljudi.