Dramatično reševanje iz predora: 350 rešenih, bitka za še 100 se nadaljuje

Med blatom, deročo vodo in uničeno infrastrukturo se v nepalskem okrožju Rasuwa odvija ena najzahtevnejših reševalnih operacij po katastrofalnih poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji s Kitajsko.
V predoru hidroenergetskega projekta je ostalo ujetih več sto ljudi. 350 so jih vojaki že spravili na varno. Več kot 100 jih še čaka na rešitev.
"Osredotočeni smo na iskanje in reševanje ljudi. Nekateri so ujeti v predoru hidroenergetskega projekta," je za AFP povedal tiskovni predstavnik nepalske vojske Raja Ram Basnet.
Na območje so poslali dva helikopterja. Toda že priti do ujetih je izjemno težko. "Razmere so zahtevne, saj je težko celo najti vhode v predor," je pojasnil Basnet. Ob reševanju vojska na območje dostavlja tudi najnujnejšo pomoč.
Vojaki se skozi blato plazijo proti predoru
Kako težavne so razmere, kažejo posnetki, ki jih je objavil urad nepalskega premierja. Na njih je mogoče videti vojake s čeladami in v vojaških uniformah, ki se iz nizko lebdečega helikopterja spuščajo na opustošeno območje. Nato se po pobočju, prekritem z debelo plastjo blata, prebijajo proti vhodu v predor.
Drugi posnetki kažejo vojake, ki pomagajo izčrpanim preživelim in jih odnašajo z območja.
Urad predsednika vlade je sporočil, da je vojski v "izjemno nevarnih in zahtevnih razmerah, ob slabem vremenu in poplavnih vodah" uspelo iz predora rešiti veliko ljudi.
Toda operacije še ni konec. "Vojska še vedno dela na varni evakuaciji več kot 100 ljudi, ki so ujeti v istem predoru," so sporočili. Samo v četrtek je nepalska vojska z območij, ki so jih prizadele poplave, rešila 833 ljudi.
Predor je del velikega hidroenergetskega projekta na reki Trishuli v okrožju Rasuwa, enem od območij, ki jih je katastrofa najhuje prizadela. Projekt leži približno 70 kilometrov severno od prestolnice Katmandu.
Med delavci na območju so tudi tuji državljani. Indijsko zunanje ministrstvo je že potrdilo, da so na projektu delali tudi Indijci.
Poplavni val je hidroenergetsko infrastrukturo močno poškodoval. Po navedbah, ki jih povzema Bloomberg, je bilo uničenih več kot 90 odstotkov zgornjega dela jezu in približno 90 odstotkov baznega tabora, v katerem so bivali gradbeni delavci.
Projekt, vreden okoli 647 milijonov dolarjev oziroma približno 550 milijonov evrov, je bil tik pred zaključkom gradnje. Pri njegovem financiranju sodeluje devet mednarodnih posojilodajalcev, med drugim Mednarodna finančna korporacija, Azijska razvojna banka in Azijska infrastrukturna investicijska banka.
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