Spektakularno reševanje: mama in dojenček ujeta na strehi avtomobila

Italijo je prizadelo katastrofalno neurje, ki je povzročilo obsežne poplave in zemeljske plazove. V mestu Meda so s helikopterjem reševali mamo in 10-mesečnega dojenčka, ki sta bila ujeti na strehi avtomobila, a ju je iz zraka rešil helikopter.

Lombardijo je prizadelo hudo neurje. Reka Sevesa je prestopila bregove in povzročila velike poplave. Po poročanju italijanskih medijev je bilo zaradi silovitih neurjih od sveta odrezanih več ljudi. Kot poroča Ansa, je hudourniško deževje povzročilo poplave in zemeljske plazove v Piemontu in Lombardiji. Lombardiji so poplave prizadele milansko okrožje Niguarda, številni zemeljski plazovi pa so se sprožili tudi v provinci Como.

Spektakularno reševanje

Tako sta se v smrtni nevarnosti v mestu Meda znašla tudi mama in njen 10-mesečni dojenček. Mama je v upanju na rešitev skupaj z otrokom splezala na streho svojega avtomobila. Tam sta bila nekaj časa ujeta, medtem, ko je okoli njiju divjala narava. Naposled ju je rešil helikopter, italijanski reševalci so izvedli spektakularno reševanje in iz zraka spustili prenosno otroško posteljico in najprej na varno dvignili dojenčka, potem pa še mamo.

Več ljudi je bilo tudi ujetih v avtomobilih, gasilci so tako imeli polne roke dela z reševanjem. Po družbenih omrežjih se širijo grozljivi posnetki, ki kažejo, kako hudourniki odnašajo vse pred seboj.

Evakuirati so morali tudi več šol v Milanu, poroča Rainews.

V Pietmontu pa gasilci iščejo pogrešano žensko, ki naj bi jo odnesla voda. Ulice so se v reke spremenile tudi na turistično priljubljeni Ischii.