Dramatično reševanje migrantov iz Save

"Gre za nedostopno območje, ki so ga policisti pregledali in osebo locirali. Približno sto metrov stran v gozdu, kjer se je izlivala reka Sava, je bilo na drevesih devet ljudi, ki so se držali za veje. Ponekod je bila globina vode do dva metra. Pri reševanju so sodelovali tudi pripadniki hrvaške obalne straže, ki so uspeli priti do ljudi oz. jih potegniti na obalo z vrvmi. Več ljudi so izvlekli s čolnom," s sporočili iz policije.

Udeležence v nesreči so ogreli z odejami in jih nato prepeljali na policijsko postajo, kjer so jih oskrbeli s toplimi napitki in hrano ter suho obleko in obutvijo. "Reševanje je bilo zaključeno okoli 21. ure. Pri tem so ugotovili, da gre za tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v Republiko Hrvaško, nadaljnje delo in kriminalistična preiskava policistov pa se nadaljuje," so sporočili s policije.

Hkrati so policisti pozvali osebe "ki poskušajo nezakonito vstopiti v Republiko Hrvaško, da tega ne počnejo, saj s tem ogrožajo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje svojih družinskih članov". Pri tem so še pozvali aktiviste in nevladne organizacije, naj o nevarnostih, ki se jim v zimskem času izpostavljajo, obvestijo migrante.