Dramatično reševanje moškega in njegovega psa z zaledenelega jezera

Na pomoč so jim takoj priskočili lokalni gasilci, ki so moškega in Tommyja v nekaj minutah uspešno rešili in iz vode po ledu previdno potegnili na kopno.

Posnetki reševanja prikazujejo pogumne gasilce, ki so se po tankem ledu priplazili do obeh ponesrečencev in ju varno potegnili do obale, kjer ju je čakala zdravstvena ekipa.

Moškega so odpeljali v bolnišnico, njegovo trenutno zdravstveno stanje pa ni znano. Na kliniko za živali so odpeljali tudi psa Tommyija, ki so ga morali zdraviti zaradi podhladitve, poroča USA Today.