Dramatično reševanje: vojaki reševali voznika, ki je zapeljal v morje

Kot poročajo italijanski mediji, se je nesreča zgodila okoli poldneva na trgu Piazza Unita d'Italia. Kot so opisali očividci, je avtomobil z voznikom s pomola nenadoma zapeljal v morje. V tistem trenutku so iz avtobusa ravno izstopili italijanski vojaški kadeti, ki so si prišli ogledat mesto. Ko so videli, kaj se dogaja, so se takoj odzvali. Več kadetov je skočilo v morje, priplavalo do avtomobila in uspelo voznika izvleči iz kabine, očividci opisujejo napeto reševanje.

Šlo je za 41-letnega moškega, ki so ga nato prevzeli reševalci. Moškega so odpeljali v bolnišnico, vendar po prvih informacijah ni huje poškodovan. V bolnišnici je pristal tudi eden od vojakov, ki se je poškodoval med poskusom reševanja. Vozilo so našli na globini sedmih metrov. Avtomobil so že izvlekli iz vode.

Zakaj je voznik zapeljal v morje, še ni znano.