Drava odnesla devetletnega otroka, poteka obsežna iskalna akcija

31-letnico in šestletnika so prepeljali v osiješko bolnišnico. Nista poškodovana, so pa zdravniki otroka zadržali na opazovanju.

Na pomoč jim je priskočil 46-letni mimoidoči in iz vode potegnil mater in šestletnega otroka, devetletnik pa je izginil pod vodo.

31-letnica se je v ponedeljek z dvema mladoletnima otrokoma kopala na neurejenem kopališču na reki Dravi v Belišću. Okoli 19.40 jih je rečni tok potegnil s seboj in začeli so se utapljati, poročajo hrvaški mediji.

Policisti policijske postaje Belišće so preiskali vse bregove reke Drave, a devetletnika še vedno niso našli.

Na kraj dogodka so prispeli tudi gasilci s čolni Prostovoljne gasilske enote Belišće, zaposleni na Hrvaški gorski reševalni službi, pripadniki Civilne zaščite in potapljači Posebne in intervencijske policijske enote Osijek, ki zdaj preiskujejo strugo reke Drave in obalo, poroča Dnevnik.hr.